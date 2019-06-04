П'яні поліцейські застрелили хлопчика: підозрювані не визнають провини

Володимир Петровець та Іван Приходько, яких підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика, відмовились проходити тест на алкоголь і сліди пороху. Провини вони теж не визнають і, ймовірно, оскаржуватимуть рішення суду.

Свідчити у справі вони теж відмовились, про це повідомили адвокати арештованих поліцейських, пише "Українська правда".

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Показань не даватимуть

Так, адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький розповів, що вбивця-поліцейський не буде давати показань.

Мій клієнт на сьогоднішній день у зв’язку з тим, щоб його показання не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, він відмовився від показань,

– сказав він.

Зброю, з якої стріляли у день трагедії, адвокат теж не назвав. Пояснив це відсутність дозволу розкривати адвокатську таємницю. Таку ж позицію озвучив адвокат іншого підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.

"Ми не давали показань поки що. Бо сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", – пояснив захисник.

За його словами, Чичиркін відмовився від показань 31 травня і "пілся того більше навіть не пропонували". Також адвокати кажуть, що підозрювані відмовились проходити освідування і взяття інших біологічних зразків.

Що таке освідування?Виявлення на тілі підозрюваних слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу.

Пояснюють це тим, що "не було здійсної відповідної процеальної процедури, передбаченої законодавством".

Потрібна постанова прокурора, повинно бути складено протокол і повинні бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було. Намагались йому запропонувати без моєї присутності, але він не міг зі мною проконсультуватися і вирішити самостійно, чи проходити це дослідження,

– сказав захисник Петровця.

Він додав, що коли його підзахисному запропонували пройти освідування, то пройшло майже дві доби. За його слоами, вони були б вже "необ’єктивні, бо пройшло декілька днів".

При цьому адвокати не змогли заперечити, що підозрювані у день трагедії могли вживати алкоголь.

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Провини підозрювані не визнають

Адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький заявляє, що його підозрюваний не стріляв. За його словами, так каже сам підозрюваний і свідки.

Як можна визнати провину, якщо померла дитинка, а він батько 3 дітей і він стверджує, що пострілів не здійснював,

– заявив він.

Адвокат не відповів, чи Петровець взагалі стріляв у той день.

"Не знаю, як у той день, але в той період часу, який вказаний у повідомленні про підозру – там вказаний певний діапазон часу, – то в цей діапазон часу Петоровець пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо – 24 канал)", – наголосив захисник.

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Рішення суду можуть оскаржити

Чи оскаржуватимуть рішення, працівники ще не знають. На це вони мають 5 діб.

Наразі ще нема повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним рішенням, то прийомом рішення, чи будемо далі його оскаржувати, чи воно залишиться на 60 діб,

– зазначив Козацький.

Не погоджується з арештом і підозрюваний Приходько.

"Рішення, звичайно, не задовольняє ні мене, ні клієнта. Ми зараз не маємо повного тексту рішення. Якщо рішення буде обґрунтоване, то ми будемо оскаржувати з приводу того, що немає обґрунтованої підозри", – сказав він.

"Відсутність необґрунтованої підозри" Чичиркін пояснює тим, що підозрюваних – двоє.

У когось з учасників у будь-якому разі підозра необґрунтована. А в кого – це повинна сказати сторона обвинувачення,

– заявив адвокат.

Івану Приходьку та Володимиру Петровцю 4 червня Голосіївський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід. Обидва поліцейські перебуватимуть під вартою 60 днів без права внесення застави.

Що сталось у Переяславі-Хмельницькому?

31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.



Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Медики прооперували хлопчика, але не давали через критичний стан. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.