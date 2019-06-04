Пьяные полицейские застрелили мальчика: подозреваемые не признают вины

Владимир Петровец и Иван Приходько, которых подозревают в убийстве 5-летнего мальчика, отказались проходить тест на алкоголь и следы пороха. Вины они не признают и, вероятно, обжалуют решение суда.

Свидетельствовать в деле они тоже отказались, об этом сообщили адвокаты арестованных полицейских, пишет "Украинская правда".

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Показаний не будут давать

Так, адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий рассказал, что убийца-полицейский не будет давать показаний.

Мой клиент на сегодняшний день в связи с тем, чтобы его показания не были использованы для привлечения к ответственности его близких лиц, он отказался от показаний,

– сказал он.

Оружие, из которого стреляли в день трагедии, адвокат тоже не назвал. Объяснил отсутствие разрешения раскрывать адвокатскую тайну. Такую же позицию озвучил адвокат другого подозреваемого Ивана Приходько Андрей Чичиркин.

"Мы не давали показаний пока. Потому что сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство в суд. Стороне обвинения было не до расследования уголовного производства", – пояснил защитник.

По его словам, Чичиркин отказался от показаний 31 мая и "после того больше даже не предлагали". Также адвокаты говорят, что подозреваемые отказались проходить освидетельствование и взятие других биологических образцов.

Что такое освидетельствование?

Обнаружения на теле подозреваемых следов уголовного правонарушения или особых примет, если для этого не нужно проводить судебно-медицинскую экспертизу.

Объясняют это тем, что "не было осуществимой соответствующей процесуальной процедуры, предусмотренной законодательством".

Нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должно быть добровольное согласие обследуемого лица. Документов у прокурора и следователя не было. Пытались ему предложить без моего присутствия, но он не мог со мной проконсультироваться и решить самостоятельно, проходить ли это исследование,

– сказал защитник Петровке.

Он добавил, что когда его подзащитному предложили пройти освидетельствование, то прошло почти двое суток. По его слоами, они были бы уже "необъективны, потому что прошло несколько дней".

При этом адвокаты не смогли возразить, что подозреваемые в день трагедии могли употреблять алкоголь.

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Вины подозреваемые не признают

Адвокат Владимира Петровца Андрей Казацкий заявляет, что его подозреваемый не стрелял. По его словам, так говорит сам подозреваемый и свидетели.

Как можно признать вину, если умер ребенок, а он отец 3 детей и он утверждает, что выстрелов не совершал,

– заявил он.

Адвокат не ответил, Петровец вообще стрелял в тот день.

"Не знаю, как в тот день, но в тот период времени, который указан в сообщении о подозрении – там указан определенный диапазон времени, – то в этот диапазон времени Петоровец выстрелов не совершал, а раньше или позже (неизвестно – 24 канал)", – отметил защитник.

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Решение суда могут обжаловать

Обжалуют ли решение, работники еще не знают. На это они имеют 5 суток.

Пока еще нет полного текста. Решение суда нас не устраивало, но имеем то, что имеем. Когда ознакомимся с полным решением, то примем решение, будем ли дальше его обжаловать, останется ли оно на 60 суток,

– отметил Казацкий.

Не согласен с арестом и подозреваемый Приходько.

"Решение, конечно, не удовлетворяет ни меня, ни клиента. Мы сейчас не имеем полного текста решения. Если решение будет обосновано, то мы будем оспаривать по поводу того, что нет обоснованного подозрения", – сказал он.

"Отсутствие необоснованного подозрения" Чичиркин объясняет тем, что подозреваемых – двое.

У кого-то из участников в любом случае подозрение необоснованно. А у кого – это должна сказать сторона обвинения,

– заявил адвокат.

Ивану Приходько и Владимиру Петровцу 4 июня Голосеевский районный суд Киева уже избрал меру пресечения. Оба полицейских будут находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.

Что случилось в Переяславе-Хмельницком? 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.



Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.