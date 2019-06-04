Иван Приходько и Владимир Петровец: что известно об убийцах 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова

Патрульные Переяслав-Хмельницкого отдела полиции старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько выстрелили в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Вечером 3 июня ребенок умер в больнице из-за огнестрельного ранения головы. Что известно о полицейских-убийцах и их работе в силовых органах – читайте в материале журналистов 24 канала.

Полицейских подозревают в умышленном убийстве малолетнего ребенка. Им грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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Ивану Приходько и Владимиру Петровке 4 июня районный суд Киева уже избрал меру пресечения. Оба полицейских будут находиться под стражей 60 дней без права внесения залога.

Что известно об Иване Приходько?

Иван Приходько – лейтенант водной патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области. Правоохранителю 31 год.

Приходько Иван – подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова

Подозреваемый в убийстве 5-летнего мальчика за свой молодой возраст несколько раз менял работу, а его служба в полиции – не такая уж и идеальная.

По профессии он – слесарь. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум. Впоследствии Приходько поступил на службу в армию, а по возвращении устроился на работу в ГАИ.

В 2010 году он работал водителем в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. Однако, уже через год, в 2011 году, возвращается работать инспектором ГАИ.

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В 2015 году Приходько стал командиром отделения взвода в 5 роты киевской полиции. Но в 2016-м был уволен из полиции за несоответствие. Однако, на следующий день был восстановлен в должности по решению Окружного админсуда Киева. Тогда Приходько вернулся работать патрульным в Киевскую область.

Уже в 2017 году получил еще одно образование – в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды.

Последний год и до заключения Приходько работал патрульным в Киевской области.

Что известно о Владимире Петровце?

Владимир Петровец – старший сержант группы реагирования Переяслав-Хмельницкого отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области. 42-летний правоохранитель работает в этом отделении полиции около года.



Владимир Петровец – подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

По образованию Петровец – водитель-пасечник. Другого образования у него нет.

В правоохранительных органах мужчина работает около 20 лет. За это время были и серьезные должности и даже увольнения.

Еще в 1999 году он стал инспектором ГАИ. А в 2005-2006 годах работал в спецподразделении "Кобра", которое зимой 2008-го расформировал бывший глава МВД, а теперь генпрокурор Юрий Луценко. После этого Петровец вернулся в дорожный патруль.

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Во время реформы Министерства внутренних дел в 2015 году был уволен из правоохранительных органов. Однако, уже вскоре его назначили командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве.

В 2017 подозреваемый в убийстве ребенка снова вернулся на дороги Киевской области полицейским отряда №5.

С марта 2018 года работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого вместе с другим подозреваемым Иваном Приходько.

Активисты требуют наказать руководство силовых структур Украины

Активист Роман Синицын заметил, что Иван Приходько ранее работал в печально известном "Беркуте" и странным образом попал в обновленную полицию.

Малого убили экс-сотрудник киевской роты "Беркута" и экс-гаишник. Аттестацию они провалили и были рекомендованы к увольнению, но восстановились через суд, сейчас еще выясняем все детали,

– сказал Синицын.

Поэтому активисты вчера, 3 июня, вышли на митинг под здание Министерства внутренних дел в Киеве. Они принесли под здание детский игрушки, свечи, цветы, а на асфальте написать "Убийцы!". Возмущенные протестующие требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и подчеркивают руководству силовиков, что дело о гибели мальчика замять не удастся.

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Сегодня, 4 июня, активисты созывают второй – уже всеукраинский митинг под управлениями полиции всех городов из-за убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе-Хмельницком.

Акция называется "Безнаказанность убивает" и должен пройти в 19 часов по всем городам Украины.

Активисты призывают украинцев выйти на акцию протеста из-за убийства мальчика

Заметим, после первых протестов актиивистив, рапорт об отставке подал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов. Ее принял глава Нацполиции Сергей Князев. Кроме того, руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли их в рядах правоохранителей.

Коротко о трагедии в Переяславе-Хмельницком

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.

Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Далее, они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

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Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Однако в больнице выяснилось, что у него пулевое огнестрельное ранение головы. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Всю необходимую помощь малыш получал, однако спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.

Полицейские убили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: видео