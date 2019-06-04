Іван Приходько і Володимир Петровець: що відомо про вбивць 5-річного хлопчика Кирила Тлявова

Патрульні Переяслав-Хмельницького відділу поліції старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько вистрілили у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова. Надвечір 3 червня дитина померла у лікарні через вогнепальне поранення голови. Що відомо про поліцейських-вбивць і їхню роботу в силових органах – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Поліцейських підозрюють в умисному вбивстві малолітньої дитини. Їм загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Івану Приходьку та Володимиру Петровцю 4 червня Голосіївський районний суд Києва вже обрав запобіжний захід. Обидва поліцейські перебуватимуть під вартою 60 днів без права внесення застави.

Що відомо про Івана Приходька?

Іван Приходько – лейтенант водної патрульної поліції Переяслав-Хмельницького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Правоохоронцю 31 рік.



Приходько Іван – підозрюваний у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова

Підозрюваний у вбивстві 5-річного хлопчика за свій молодий вік кілька разів змінював роботу, а його служба у поліції – не така вже й ідеальна.

За професією чоловік – слюсар. У 2007 році він закінчив Київський індустріальний технікум. Згодом Приходько пішов на службу в армію, а після повернення влаштувався на роботу в ДАІ.

У 2010 році він працював водієм в секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС. Проте, вже через рік, у 2011 році, повертається працювати інспектором ДАІ.

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У 2015 Приходько став командиром відділення взводу в 5 роті київської поліції. Але у 2016-му був звільнений з поліції за невідповідність. Однак, наступного дня був відновлений на посаді за рішенням Окружного адмінсуду Києва. Тоді Приходько повернувся працювати патрульним у Київську область.

Вже у 2017 році отримав ще одну освіту – у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди.

Останній рік і до ув'язнення Приходько працював патрульним в Київській області.

Що відомо про Володимира Петровця?

Володимир Петровець – старший сержант групи реагування Переяслав-Хмельницького відділення поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. 42-річний правоохоронець працює у цьому відділені поліції близько року.



Володимир Петровець – підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

За освітою Петровець – водій-пасічник. Іншої освіти у нього немає.

У правоохоронних органах чоловік працює близько 20 років. За цей час були і серйозні посади і навіть звільнення.

Ще у 1999 році він став інспектором ДАІ. А в 2005-2006 роках працював у спецпідрозділі "Кобра", який взимку 2008-го розформував колишній глава МВС, а тепер генпрокурор Юрій Луценко. Після цього Петровець повернувся в дорожній патруль.

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Під час реформи Міністерства внутрішніх справ у 2015 році був звільнений з правоохоронних органів. Проте, вже незабаром його призначили командиром відділення роти особливого призначення №1 в Києві.

У 2017 підозрюваний у вбивстві дитини знову повернувся на дороги Київської області поліцейським загону №5.

З березня 2018 працює в секторі превенції водної поліції Переяслав-Хмельницького разом з іншим підозрюваним Іваном Приходьком.

Активісти вимагають покарати керівництво силових структур України

Активіст Роман Сініцин зауважив, що Іван Приходько раніше працював в сумнозвісному "Беркуті" і дивним чином потрапив в оновлену поліцію.

Малого вбили екс-співробітник київської роти "Беркута" і екс-даішник. Атестацію вони провалили і були рекомендовані до звільнення, але відновились через суд, зараз ще з'ясовуємо усі деталі,

– зауважив Сініцин.

Через це активісти вчора, 3 червня, вийшли на мітинг під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві. Вони принесли під будівлю дітячі іграшки, свічки, квіти, а на асфальті написати "Вбивці!". Обурені протестувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і наголошують керівництву силовиків, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

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Сьогодні, 4 червня, активісти скликають другий – вже всеукраїнський мітинг під управліннями поліції усіх міст через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому.

Акція називається "Безкарність вбиває" і має пройти о 19 годині по всіх містах України.



Активісти закликають українців вийти на акцію протесту через вбивство хлопчика

Зауважимо, після перших протестів актиівістів, рапорт про відставку подав голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Її прийняв очільник Нацполіції Сергій Князєв. Окрім того, керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків. Наразі вирішують питання про те, чи залишати їх у лавах правоохоронців.

Коротко про трагедію у Переяславі-Хмельницькому

31 травня у Переяславі-Хмельницькому Київської області 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх швидко затримали.

Слідчі встановили, що під час відпочинку ці двоє поліцейських вживали спиртні напої. Далі вони вирішили постріляти з вогнепальної зброї у металеві банки неподалік місця, де гуляв 5-річний хлопчик. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

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Спочатку підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Проте у лікарні з'ясувалося, що у нього кульове вогнепальне поранення голови. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

Для подальшого лікування хлопчика доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві. Дитина була у стабільно важкому стані, підключена до апарату штучної вентиляції легень. Усю необхідну допомогу малюк отримував, однак врятувати його так і не вдалося. Надвечір 3 червня Кирило помер.

Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: відео