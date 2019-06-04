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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: хто понесе відповідальність?

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      Вбивство п'ятирічного хлопчика поліцейськими - чи покарають Авакова
      Акція під МВС / prm.ua

      Напередодні помер 5-річний Кирило Тлявов, у якого влучив з вогнепальної зброї поліцейський у Переяславі-Хмельницькому. У зв’язку з цим активісти вимагають відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Чи напише рапорт очільник МВС і хто ще мусить нести відповідальність за цей злочин?

      Як зазначив політичний експерт Михайло Чаплига у коментарі 24 каналу, мова може йти про юридичну та політичну відповідальність.

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      Щодо юридичної – вже генеральна прокуратура відкрила відповідне провадження і, очевидно, що винні будуть нести відповідальність. Надалі вже проведуть розслідування та справу розглядатиме суд. Проте експерт зазначає, що є незрозумілий момент: чому саме за такою статтею було відкрито провадження, адже куля була всього одна?

      Тут немає колективної відповідальності і стріляв точно один із поліцейських. Тобто не може бути однакова кваліфікація в усіх. Я так розумію, це більше політичне рішення прокуратури і, очевидно, воно буде перекваліфіковано в суді,
      – пояснив Михайло Чаплига.

      Інший аспект – політична відповідальність. І її у цьому випадку на себе взяв голова поліції Київської області Дмитро Ценов. Він подав рапорт про відставку. Проте тут теж виникає питання: чи цього достатньо, чи повинен нести політичну відповідальність і керівник національної поліції, а також міністр внутрішніх справ? Це, за словами експерта, питання дискусійне.

      У будь-якому випадку на сьогодні маємо дві опції, які повинні були прозвучати:

      • юридична (вже відкрито відповідне провадження)
      • політична (теж маємо вже заяву і відставку досить високого рівня).

      Щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, наразі це малоймовірно.

       

       

      Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Однак в лікарні в черепі малюка виявили кулю. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Активісти вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова.

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      Теги: Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Арсен Аваков Новини України Кримінал Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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