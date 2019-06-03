Через трагічну смерть хлопчика у Переяслав-Хмельницькому відсторонили керівників поліції

Керівників Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини відсторонили від виконання службових обов’язків через трагічну смерть 5-річного Кирила.

Наразі вирішують питання про те, чи залишати керівників у лавах правоохоронців, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

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Там зазначають, що підозрювані поліцейські-вбивці перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству,

– зазначають у департаменті.

Голова Нацполіції Сергій Князєв запевнив, що він особисто "сподівається на найжорсткіше покарання для винних".

"Найперше хочу висловити глибоке співчуття рідним Кирила. Це жахлива трагедія. Як тато – навіть не можу уявити горе і розпач батьків від втрати дитини. Водночас як керівник Національної поліції – запевняю, що ми максимально сприятимемо розслідуванню цієї трагедії. Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського", – сказав він.

Водночас генеральна прокуратура перекваліфікувала підозру правоохоронцям з хуліганства на умисне вбивство.

Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.



У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.