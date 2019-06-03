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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Патрульним, які застрелили 5-річного хлопчика, перекваліфікують підозру 4 червня

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      Патрульним, які застрелили 5-річного хлопчика, перекваліфікують підозру
      Патрульним, які застрелили 5-річного хлопчика, перекваліфікують підозру / Ілюстративне фото

      У київській лікарні помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили з вогнепальної зброї п'яні патрульні поліцейські. Наразі їм готують нову підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство.

      Речниця генпрокурора Лариса Сарган розповіла, що зараз затриманим патрульним готують нову підозру з перекваліфікацією на ч.2 ст.115 (умисне вбивство), передає "Українська правда".

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      Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою,
      – наголосила Сарган.

      Керівник прес-служби ДБР Максим Білоусенко у коментарі 24 каналу розповів, що їм поки вручено повідомлення про підозру за старою кваліфікацією хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження. 

      Запобіжний захід патрульним буде обирати Голосіївський районний суд міста Києва 4 червня. Прокуратура вимагає тримання під вартою їх без права внесення застави. 

      Що відомо про вбиство хлопчика поліцейськими? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

      Для лікування хлопчика навіть доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві, де його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Дитині надавали усю необхідну допомогу, однак врятувати її так і не вдалося. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

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      Теги: Новини України Новини політики Жертви Діти і неповнолітні Поліція Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Розслідування Кримінальні новини ГПУ Державне бюро розслідувань
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