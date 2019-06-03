Патрульним, які застрелили 5-річного хлопчика, перекваліфікують підозру 4 червня

У київській лікарні помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили з вогнепальної зброї п'яні патрульні поліцейські. Наразі їм готують нову підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган розповіла, що зараз затриманим патрульним готують нову підозру з перекваліфікацією на ч.2 ст.115 (умисне вбивство), передає "Українська правда".

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Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою,

– наголосила Сарган.

Керівник прес-служби ДБР Максим Білоусенко у коментарі 24 каналу розповів, що їм поки вручено повідомлення про підозру за старою кваліфікацією – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї та заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження.

Запобіжний захід патрульним буде обирати Голосіївський районний суд міста Києва 4 червня. Прокуратура вимагає тримання під вартою їх без права внесення застави.

Що відомо про вбиство хлопчика поліцейськими? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.



Для лікування хлопчика навіть доправили у високоспеціалізований нейрохірургічний центр в Києві, де його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Дитині надавали усю необхідну допомогу, однак врятувати її так і не вдалося. Надвечір 3 червня хлопчик помер.