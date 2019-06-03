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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Зроблю все, аби винні були покарані, – Зеленський про смерть 5-річного хлопчика

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      Зеленський відреагував на трагічну смерть 5-річного хлопчика
      Зеленський відреагував на трагічну смерть 5-річного хлопчика / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття через трагічну смерть 5-ти річного хлопчика Кирила. Дитина померла у лікарні через вогнепальне поранення, завдане п'яними патрульними поліцейськими у Переяславі-Хмельницькому.

      Глава держави зауважив, що усі зусилля лікарів, які кілька днів боролися за життя хлопчика, виявились марними.

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      5-річний Кирило помер у лікарні. Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом'якшення. Жодної спроби зам'яти цю справу,
      – сказав Зеленський.

      Окрім того, президент зауважив, що ця трагедія повинна стати уроком для всіх українців, особливо для правоохоронців.

      "Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною", – підсумував гарант.

       

      Зауважимо, раніше речниця Зеленського повідомила, що президент триматиме справу підстрілення 5-річного Кирила під особистим контролем. Глава держави навіть готовий був запросити в Україну закордонни лікарів для допомоги порятунку життя дитини. На жаль хлопчик все ж помер 3 червня.

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.

      blog_ava
      Вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика: підозрювані стріляли не зі службової зброї
      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Жертви Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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