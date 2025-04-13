Їм загрожує до 7 років в'язниці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NewsGeorgia

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Українцю погрожували вбивством у Грузії

У грузинському місті Батумі правоохоронці затримали двох осіб, яких підозрюють у вимаганні 180 тисяч доларів у громадянина України.

За інформацією грузинських ЗМІ, жертвою став 34-річний українець. Один із затриманих – 44-річний громадянин України, його спільник – 38-річний громадянин Грузії, який уже мав судимість.

Зловмисники вимагали, щоб він змінив свідчення у справі, яку розглядає український суд, і перерахував 180 тисяч доларів затриманим у рамках розслідування,

– наголошується в статті.

В іншому разі вони погрожували вбити чоловіка і його дружину. Підозрюваних затримали на прикордонному переході "Сарпі", коли ті намагалися втекти з Грузії до Туреччини. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.