Патрульным, которые застрелили 5-летнего мальчика, переквалифицируют подозрение 4 июня

В киевской больнице умер 5-летний мальчик, которого в Переяслав-Хмельницком ранили из огнестрельного оружия пьяные патрульные полицейские. Теперь им готовят новое подозрение с переквалификацией на умышленное убийство.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган рассказала, что сейчас задержанным патрульным готовят новое подозрение с переквалификацией на ч.2 ст.115 (умышленное убийство), передает "Украинская правда".

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Подозрения будут вручены в суде утром в 9:00, где им будет избираться мера пресечения. Прокуратура будет настаивать на удержании под стражей,

– отметила Сарган.

Руководитель пресс-службы ГБР Максим Билоусенко в комментарии 24 каналу рассказал, что им пока вручено уведомление о подозрении по старой квалификации – хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия и причинение неосторожного тяжкого телесного повреждения.

Меру пресечения патрульным будет выбирать районный суд города Киева 4 июня. Прокуратура требует содержания под стражей их без права внесения залога.

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли.



Для лечения мальчика даже доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенку давали всю необходимую помощь, однако спасти его так и не удалось. К вечеру 3 июня мальчик скончался.