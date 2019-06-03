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      Убийство мальчика пьяными патрульными: мама показала последнее фото ребенка

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      Мама 5-летнего Кирилла показала его последнее фото
      Мама 5-летнего Кирилла показала его последнее фото / facebook.com/profile.php?id=100017166103780

      К вечеру 3 июня в больнице скончался 5-летний Кирилл Тлявов, которого накануне из огнестрельного оружия ранили нетрезвые патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком. Мама мальчика показала его последнее прижизненное фото.

      На фотографии маленький Кирилл стоит во дворе дома и улыбается.

      Читайте также: Умер мальчик, которого в Переяславе-Хмельницком подстрелили полицейские

      Последнее фото нашего роднульки,
      – написала мама Татьяна Тлявова.


      Последнее прижизненное фото 5-летнего Кирилла

      Кроме того, на странице у женщины много фото с Кириллом и его старшим братом.


      Семья Тлявових с сыновьями


      Кирилл с братом

      Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик подскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

      Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

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      Теги: Новости Украины Жертвы Полицейские убили 5-летнего мальчика Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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