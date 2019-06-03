Убийство мальчика пьяными патрульными: мама показала последнее фото ребенка

К вечеру 3 июня в больнице скончался 5-летний Кирилл Тлявов, которого накануне из огнестрельного оружия ранили нетрезвые патрульные полицейские в Переяслав-Хмельницком. Мама мальчика показала его последнее прижизненное фото.

На фотографии маленький Кирилл стоит во дворе дома и улыбается.

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Последнее фото нашего роднульки,

– написала мама Татьяна Тлявова.



Последнее прижизненное фото 5-летнего Кирилла

Кроме того, на странице у женщины много фото с Кириллом и его старшим братом.



Семья Тлявових с сыновьями



Кирилл с братом



5-летний Кирилл с мамой



Редакция 24 канала выражает искреннее сожаление и соболезнования семье погибшего Кирилла. 5-летний Кирилл с мамойРедакция 24 канала выражает искреннее сожаление и соболезнования семье погибшего Кирилла.

Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик подскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.



Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.