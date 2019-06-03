Вбивство хлопчика п'яними патрульними: мама показала останнє фото дитини

Надвечір 3 червня у лікарні помер 5-річний Кирило Тлявов, якого напередодні з вогнепальної зброї поранили нетверезі патрульні поліцейські у Переяслав-Хмельницькому. Мама хлопчика показала його останнє прижиттєве фото.

На світлині маленький Кирило стоїть на подвір'ї будинку і посміхається.

Читайте також: Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські

Останнє фото нашого ріднульки,

– написала мама Тетяна Тлявова.



Останнє прижиттєве фото 5-річного Кирила

Окрім того, на сторінці у жінки багато фото з Кирилом та його старшим братом.



Родина Тлявових з синами



Кирило з братом



5-річний Кирило з мамою 5-річний Кирило з мамою Редакція 24 каналу висловлює щирий жаль та співчуття родині загиблого Кирила.

Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.



Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.