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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство хлопчика п'яними патрульними: мама показала останнє фото дитини

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      Мама 5-річного Кирила показала його останнє фото
      Мама 5-річного Кирила показала його останнє фото / facebook.com/profile.php?id=100017166103780

      Надвечір 3 червня у лікарні помер 5-річний Кирило Тлявов, якого напередодні з вогнепальної зброї поранили нетверезі патрульні поліцейські у Переяслав-Хмельницькому. Мама хлопчика показала його останнє прижиттєве фото.

      На світлині маленький Кирило стоїть на подвір'ї будинку і посміхається.

      Читайте також: Помер хлопчик, якого в Переяславі-Хмельницькому підстрелили поліцейські

      Останнє фото нашого ріднульки,
      – написала мама Тетяна Тлявова.


      Останнє прижиттєве фото 5-річного Кирила

      Окрім того, на сторінці у жінки багато фото з Кирилом та його старшим братом.


      Родина Тлявових з синами


      Кирило з братом

      Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      Патрульним поліцейським готують підозру з перекваліфікацією на умисне вбивство. 4 червня їм обиратимуть запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою без права внесення застави.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Жертви Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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