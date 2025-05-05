В Европе растет интерес к собственным решениям в сфере ПВО, в частности к семейству IRIS-T, которое рассматривается как стратегически важная альтернатива. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

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Европейские системы могут превзойти Patriot

Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость продвижения европейских систем.

Тем, кто покупает Patriot, мы должны предложить им франко-итальянский SAMP/T нового поколения,

– отметил Макрон.

Несмотря на свою репутацию единственной достойной альтернативы американскому Patriot, система SAMP/T столкнулась с определенными трудностями в борьбе с баллистическими ракетами в Украине, согласно материалам The Wall Street Journal. Однако представители европейской оборонной отрасли отмечают, что SAMP/T демонстрирует положительные результаты в Украине, хотя и не проходил таких испытаний, как американская система.

Ожидается, что в ближайшее время поступит обновленная версия SAMP/T с усовершенствованными ракетами, новейшими радарами и повышенной мобильностью. Некоторые эксперты считают, что она потенциально сможет превзойти Patriot.

В то же время страны, которые уже имеют батареи Patriot, могут не решиться переходить на другую систему из-за логистических сложностей.

США пока ограничены в поставках оборонных систем в Европу из-за необходимости пополнения собственных арсеналов, что открывает больше возможностей для европейских производителей.

Через 10 или 15 лет, вероятно, будет развернуто гораздо больше систем европейского производства, в частности для противовоздушной обороны, сказал центральноевропейский чиновник, но отметил, что, вероятно, также будет больше систем, подобных Patriot, поскольку общие расходы будут расти.

В ответ на вызовы безопасности, Европейская комиссия разработала масштабный оборонный план, который предусматривает инвестиции в объеме до 800 миллиардов евро. Эти средства помогут государствам-членам укрепить обороноспособность без нарушения фискальных правил ЕС.

Этот план также будет означать активацию так называемого "исходного пункта" для стран ЕС в наборе правил, которые сейчас регулируют управление государственными финансами государств-членов.

По словам фон дер Ляйен, страны ЕС смогут увеличить свои расходы на оборону, не нарушая процедуру чрезмерного дефицита блока (EDP), которая срабатывает, когда государство-член может позволить своему дефициту превысить определенный уровень.

В среду Комиссия сообщила, что по меньшей мере 12 государств ЕС подали письменные запросы на активацию своих национальных выходных пунктов.