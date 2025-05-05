В Европе растет интерес к собственным решениям в сфере ПВО, в частности к семейству IRIS-T, которое рассматривается как стратегически важная альтернатива. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.
Смотрите также К лету Украина получит американский Patriot из Израиля, о других договариваются, – NYT
Европейские системы могут превзойти Patriot
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил необходимость продвижения европейских систем.
Тем, кто покупает Patriot, мы должны предложить им франко-итальянский SAMP/T нового поколения,
– отметил Макрон.
Несмотря на свою репутацию единственной достойной альтернативы американскому Patriot, система SAMP/T столкнулась с определенными трудностями в борьбе с баллистическими ракетами в Украине, согласно материалам The Wall Street Journal. Однако представители европейской оборонной отрасли отмечают, что SAMP/T демонстрирует положительные результаты в Украине, хотя и не проходил таких испытаний, как американская система.
Ожидается, что в ближайшее время поступит обновленная версия SAMP/T с усовершенствованными ракетами, новейшими радарами и повышенной мобильностью. Некоторые эксперты считают, что она потенциально сможет превзойти Patriot.
В то же время страны, которые уже имеют батареи Patriot, могут не решиться переходить на другую систему из-за логистических сложностей.
США пока ограничены в поставках оборонных систем в Европу из-за необходимости пополнения собственных арсеналов, что открывает больше возможностей для европейских производителей.
Через 10 или 15 лет, вероятно, будет развернуто гораздо больше систем европейского производства, в частности для противовоздушной обороны, сказал центральноевропейский чиновник, но отметил, что, вероятно, также будет больше систем, подобных Patriot, поскольку общие расходы будут расти.
В ответ на вызовы безопасности, Европейская комиссия разработала масштабный оборонный план, который предусматривает инвестиции в объеме до 800 миллиардов евро. Эти средства помогут государствам-членам укрепить обороноспособность без нарушения фискальных правил ЕС.
Этот план также будет означать активацию так называемого "исходного пункта" для стран ЕС в наборе правил, которые сейчас регулируют управление государственными финансами государств-членов.
По словам фон дер Ляйен, страны ЕС смогут увеличить свои расходы на оборону, не нарушая процедуру чрезмерного дефицита блока (EDP), которая срабатывает, когда государство-член может позволить своему дефициту превысить определенный уровень.
В среду Комиссия сообщила, что по меньшей мере 12 государств ЕС подали письменные запросы на активацию своих национальных выходных пунктов.