В Європі зростає інтерес до власних рішень у сфері ППО, зокрема до сімейства IRIS-T, яке розглядається як стратегічно важлива альтернатива. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek.

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Європейські системи можуть перевершити Patriot

Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності просування європейських систем.

Тим, хто купує Patriot, ми повинні запропонувати їм франко-італійський SAMP/T нового покоління,

– зазначив Макрон.

Попри свою репутацію єдиної гідної альтернативи американському Patriot, система SAMP/T зітнулася з певними труднощами у боротьбі з балістичними ракетами в Україні, згідно з матеріалами The Wall Street Journal. Проте представники європейської оборонної галузі наголошують, що SAMP/T демонструє позитивні результати в Україні, хоча і не проходив таких випробувань, як американська система.

Очікується, що найближчим часом надійде оновлена версія SAMP/T з удосконаленими ракетами, новітніми радарами та підвищеною мобільністю. Деякі експерти вважають, що вона потенційно зможе перевершити Patriot.

Водночас країни, які вже мають батареї Patriot, можуть не наважитися переходити на іншу систему через логістичні складнощі.

США наразі обмежені у постачанні оборонних систем до Європи через необхідність поповнення власних арсеналів, що відкриває більше можливостей для європейських виробників.

Через 10 або 15 років, ймовірно, буде розгорнуто набагато більше систем європейського виробництва, зокрема для протиповітряної оборони, сказав центральноєвропейський чиновник, але зазначив, що, ймовірно, також буде більше систем, подібних до Patriot, оскільки загальні витрати зростатимуть.

У відповідь на виклики безпеки, Європейська комісія розробила масштабний оборонний план, який передбачає інвестиції в обсязі до 800 мільярдів євро. Ці кошти допоможуть державам-членам зміцнити обороноздатність без порушення фіскальних правил ЄС.

Цей план також означатиме активацію так званого «вихідного пункту» для країн ЄС у наборі правил, які наразі регулюють управління державними фінансами держав-членів.

За словами фон дер Ляєн, країни ЄС зможуть збільшити свої витрати на оборону, не порушуючи процедуру надмірного дефіциту блоку (EDP), яка спрацьовує, коли держава-член може дозволити своєму дефіциту перевищити певний рівень.

У середу Комісія повідомила, що щонайменше 12 держав ЄС подали письмові запити на активацію своїх національних вихідних пунктів.