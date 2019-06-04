Из-за трагической смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

Руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за трагической смерти 5-летнего Кирилла.

Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли руководителей в рядах правоохранителей, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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Там отмечают, что подозреваемые полицейские-убийцы находятся в изоляторе временного содержания.

Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица – не способствуют следствию,

– отмечают в департаменте.

Председатель Нацполиции Сергей Князев заверил, что он лично "надеется на самое жесткое наказание для виновных".

"Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как папа – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции – уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского", – сказал он.

В то же время Генеральная прокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.



Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.