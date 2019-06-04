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      Из-за трагической смерти мальчика в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции

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      В Переяслав-Хмельницком отстранили голов полиции из-за убийства мальчика
      В Переяслав-Хмельницком отстранили голов полиции из-за убийства мальчика / Сергей Князев, Нацполиция Украины

      Руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей из-за трагической смерти 5-летнего Кирилла.

      Сейчас решается вопрос о том, оставлять ли руководителей в рядах правоохранителей, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

      Читайте также: Сделаю все, чтобы виновные были наказаны, – Зеленский о смерти 5-летнего мальчика

      Там отмечают, что подозреваемые полицейские-убийцы находятся в изоляторе временного содержания.

      Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица – не способствуют следствию,
      – отмечают в департаменте.

      Председатель Нацполиции Сергей Князев заверил, что он лично "надеется на самое жесткое наказание для виновных".

      "Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования родным Кирилла. Это ужасная трагедия. Как папа – даже не могу представить горе и отчаяние родителей от потери ребенка. В то время как руководитель Национальной полиции – уверяю, что мы максимально будем способствовать расследованию этой трагедии. Такие действия несовместимы с присягой и достоинством полицейского", – сказал он.

      В то же время Генеральная прокуратура переквалифицировала подозрение правоохранителям с хулиганства на умышленное убийство.

      Что известно об убийстве мальчика полицейскими?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.

      Патрульным полицейским готовят подозрение с переквалификацией на умышленное убийство. 4 июня им будут выбирать меру пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей без права внесения залога.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Расследования Криминальные новости Полиция Полицейские убили 5-летнего мальчика
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