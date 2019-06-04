До вбивства 5-річного хлопчика Кирила Тлявова у Переяславі-Хмельницькому може бути причетний неповнолітній син одного з підозрюваних поліцейських. Наразі слідство перевіряє цю версію.

Адвокат сім'ї загиблого Олександр Щербина розповів, що слідчі не виключають того, що застрелити маленького Кирила міг 14-річний син підозрюваного Володимира Петровца, передає УНІАН.

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Правоохоронці з'ясували, що в будинку Петровця, де відпочивали підозрювані, окрім дорослих були й діти. Тому, вогнепальна зброя могла потрапити у руки 14-річного хлопця.

Юрист підтвердив слова прокурора, що наразі слідчі не знайшли зброю, з якої вбили 5-річну дитину, але пошуки продовжуються.

Власник приміщення мав при собі зброю ​– це була його зброя. Його дитина теж користувалася нею і здійснювала постріли. Вилучені гільзи й патрони, зброю досі не знайшли. Зі свідчень свідків видно, що вона була і з неї стріляли. Крім того, зброя під час проведення обшуку зникла, хоча перебувала у дворі,

– додав адвокат.

Також він припустив, що захист заарештованих поліцейських буде подавати апеляцію і вимагати зміни запобіжного заходу.

Що відомо про вбивство хлопчика?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських – Володимир Петровець та Іван Приходько. Їх швидко затримали і 4 червня суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід – по 60 діб під вартою без права внесення застави.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Лікарі ж повідомили, що у дитини був повністю роздроблений череп через кульове проникнення. Витягнути її так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

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