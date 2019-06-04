Новая версия убийства Кирилла Тлявова: стрелять мог 14-летний сын полицейского

К убийству 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком может быть причастен несовершеннолетний сын одного из подозреваемых полицейских. Следствие проверяет эту версию.

Адвокат семьи погибшего Александр Щербина рассказал, что следователи не исключают того, что застрелить маленького Кирилла мог 14-летний сын подозреваемого Владимира Петровца, передает УНИАН.

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Правоохранители выяснили, что в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были и дети. Поэтому, огнестрельное оружие могло попасть в руки 14-летнего подростка.

Юрист подтвердил слова прокурора, пока следователи не нашли оружие, из которого убили 5-летнего ребенка, но поиски продолжаются.

Владелец помещения имел при себе оружие – это была его оружие. Его ребенок тоже пользовался ею и осуществлял выстрелы. Изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не нашли. Из показаний свидетелей видно, что оно было и из него стреляли. Кроме того, оружие во время проведения обыска исчезло, хотя находилась во дворе,

– добавил адвокат.

Также он предположил, что защита арестованных полицейских будет подавать апелляцию и требовать изменения меры пресечения.

Что известно об убийстве мальчика?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских – Владимир Петровец и Иван Приходько. Их быстро задержали и 4 июня суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения – по 60 суток под стражей без права внесения залога.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Врачи же сообщили, что у ребенка был полностью раздроблен череп в следствии пулевого ранения. Вытянуть пулю так и не смогли. Вечером 3 июня мальчик скончался.

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