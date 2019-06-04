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      Убийство мальчика пьяными полицейскими: Аваков посетил семью погибшего – фото

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      Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: министр МВД Аваков посетил семью погибшего
      Убийство 5-летнего мальчика полицейскими: министр МВД Аваков посетил семью погибшего / Facebook МВС

      Накануне скончался 5-летний Кирилл Тлявов, в которого попали из огнестрельного оружия пьяные полицейские в Переяславе-Хмельницком. И хотя активисты требуют отставки Арсена Авакова, министр МВД не спешит это делать. Он уже посетил семью погибшего мальчика и заявил, что будет следить за ходом расследования.

      Встретились с семьей Кирилла Тлявова Арсен Аваков, вместе с председателем Нацополиции Сергеем Князевым. Они принесли свои соболезнования семье погибшего.

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      В МВД подчеркнули, что родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Поэтому они договорились, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, пережившими потерю близких.

      Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание,
      – подчеркнул Арсен Аваков.

      Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что ведомство перечислит семье погибшего свой однодневный заработок, окажет всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по похоронам погибшего мальчика.

      Напомним, что в Верховной Раде народные депутаты требуют отставки Арсена Авакова из-за этой ситуации с нетрезвыми полицейскими. Народные депутаты из фракции "Самопомич" и  "Батькивщина" требуют, чтобы министр внутренних дел по крайней мере пришел на заседание парламента.

      Что известно об убийстве Кирилла полицейскими?
      В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.

      Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Однако в больнице в черепе малыша обнаружили пулю. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня мальчик умер.

      Подозреваемым – старшему сержанту Владимиру Петровцю и лейтенанту Ивану Приходько – избрали меру пресечения 60 дней без права внесения залога. Активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова.

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      Теги: Новости Украины Полицейские убили 5-летнего мальчика Дети и несовершеннолетние Министерство внутренних дел Арсен Аваков Жертвы Полиция Сергей Князев
      Источник: 24 канал
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