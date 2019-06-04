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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Вбивство хлопчика п'яними поліцейськими: Аваков відвідав родину загиблого – фото

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      Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: міністр МВС Аваков відвідав родину загиблого
      Вбивство 5-річного хлопчика поліцейськими: міністр МВС Аваков відвідав родину загиблого / Facebook МВС

      Напередодні помер 5-річний Кирило Тлявов, у якого влучили з вогнепальної зброї п'яні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому. І хоча активісти вимагають відставки Арсена Авакова, сам міністр МВС не спішить це робити. Натомість він вже відвідав родину загиблого хлопчика та заявив, що буде стежити за ходом розслідування.

      Зустрівся з родиною Кирила Тлявова Арсен Аваков, разом із головою Нацополіції Сергієм Князевим. Вони принесли свої співчуття сім'ї загиблого.

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      У МВС наголосили, що рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Тому вони домовилися, що Нацполіція направить в сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

      Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання,
      – підкреслив Арсен Аваков.

      Окрім того, глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що відомство перерахує сім'ї загиблого свій одноденний заробіток, надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.

      Нагадаємо, що у Верховній Раді народні депутати теж вимагають відставки Арсена Авакова через ситуацію з нетверезими поліцейськими. Народні депутати з фракціїй "Самопоміч" та "Батьківщина" вимагають, аби міністр внутрішніх справ принаймні прийшов на засідання парламенту.

      Що відомо про вбивство Кирила поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Однак в лікарні в черепі малюка виявили кулю. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      Підозрюваним – старшому сержанту Володимиру Петровцю та лейтенанту Івану Приходько – обрали запобіжний захід 60 днів без права внесення застави. За статтею про умисне вбивство малолітньої дитини обом правоохоронцям загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Натомість активісти вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова.

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      Теги: Новини України Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Поліція Жертви Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Діти і неповнолітні Сергій Князєв
      Джерело: 24 канал
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