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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ВБИВСТВО ХЛОПЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Аваков заявив, що не піде у відставку

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      Аваков не піде у відставку
      Аваков не піде у відставку / Getty Images

      Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков ствердно заявив, що не планує йти у відставку з посади у зв’язку з загибеллю 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. У вбивстві дитини підозрюють поліцейських.

      Голова Нацполіції Сергій Князєв напередодні заявив, що не планує йти у відставку у зв’язку з вбивством дитини в Переяславі-Хмельницькому. Журналісти попросили Авакова на брифінгу прокоментувати таку позицію Князєва.

      Читайте також: На місці Авакова я б пішла у відставку, – Хатія Деканоїдзе про вбивство хлопчика

      "Я не вважаю, що голова Нацполіції Князєв повинен піти у відставку. Він добре працює і робить все, що від нього залежить", – сказав міністр.

      Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь,
      – відповів Аваков на питання журналістів.

      Новина доповнюється…

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Кримінальні новини Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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