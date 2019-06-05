Аваков заявив, що не піде у відставку

Міністр внутрішніх справ Арсена Аваков ствердно заявив, що не планує йти у відставку з посади у зв’язку з загибеллю 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому. У вбивстві дитини підозрюють поліцейських.

Голова Нацполіції Сергій Князєв напередодні заявив, що не планує йти у відставку у зв’язку з вбивством дитини в Переяславі-Хмельницькому. Журналісти попросили Авакова на брифінгу прокоментувати таку позицію Князєва.

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"Я не вважаю, що голова Нацполіції Князєв повинен піти у відставку. Він добре працює і робить все, що від нього залежить", – сказав міністр.

Я теж не напишу заяву про відставку, але питання моєї відставки може розглянути у відповідному порядку цей парламент, або наступний, або хто-небудь,

– відповів Аваков на питання журналістів.

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