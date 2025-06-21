Під час спілкування з журналістами 20 червня глава держави розповів, яка кількість ворожих солдатів зосереджена на території України, передає 24 Канал.

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Скільки окупантів в Україні

За словами президента, наразі 695 тисяч російських військових перебувають на території України. "Плюс Курський, Бєлгородський напрямки – там, де вони напроти Харкова, напроти Сум. Є ще приблизно 52 тисячі із Сумського напрямку", – пояснив Зеленський.

Він уточнив, що загальна кількість ворожих наступів на добу – до 200 по всій лінії фронту.

До слова, зараз на Сумщині наступ загарбників вдалося призупинити. На невеликому відтинку кордону в регіоні ворог пробує заходити малими штурмовими групами, але їхня активність знизилась. Росіяни намагаються поповнити резерви та продовжити наступальні дії, але їхні ресурси суттєво вичерпані. Наступальний потенціал піхотних сил ворога зменшився через великі втрати, і зараз вони проводять реорганізацію для продовження кампанії.