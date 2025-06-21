Річ у тім, що кількість сил та засобів окупантів суттєво зменшилась, тому зараз ворог буде проводити певну реорганізацію, щоб продовжувати наступ. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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Ресурс ворога стерся

Іван Тимочко зазначив, що літня наступальна кампанія 2025 – це продовження наступу у 2024 році. Цього року загарбники почали нову військову операцію на напрямках, де не готувалися наступи минулоріч.

У росіян щодо наступу 2024 року у 2025 нічого не змінилося. Ті ж малі групи, лобові атаки, спроби масштабувати удари по цивільному населенню України. Можливо, вони збільшили масштаб підходу до геноцидних ударів по українських тилових містах саме безпілотниками саме з прицільною установкою на удари по цивільних об'єктах, людях,

– сказав він.

Наступ на Сумщину планувався у 2024 році. Але оскільки ЗСУ провели Курську операцію, окупанти його відклали. Зараз вони намагаються проводити наступальну операцію. Якщо враховувати ту ширину лінії, яку росіянам вдалося взяти під контроль у Сумській області, 60 тисяч особового складу, який вони там зосередили, то вони досягнули зараз тактичного значення, тому що глибини просування нема.

Зараз зменшилась не кількість атак противника чи їхня інтенсивність. Тому що вони опираються в лінії оборони. Наступальний потенціал піхотних сил, яких вони загнали в ці нейтральні сірі зони прикордоння, накопичення сил призвело до великих втрат. Вони перекидали війська з Півдня. Ресурс, який вони планували розгорнути в оперативний чи стратегічний наступ, стерся на тактичному рівні,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Найімовірніше, зараз загарбники намагаються поповнити особовий склад, відновити, підтягнути резерви, щоб намагатися наступати далі вглиб Сумщини. Однак навряд чи їм вдасться.

Зменшення кількості атак противника відбулося не тому, що він запропонував якусь унікальну стратегію чи у нього змінився підхід. Тому що ті сили, які вони розраховували застосовувати на більших територіях, просто стерлися. Зараз вони будуть проводити певну реорганізацію сил для того, щоб продовжувати свою військову кампанію,

– додав Тимочко.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що Росія знизила інтенсивність штурмових груп у прикордонні Сумщини. Окупанти на невеликому відтинку ще досі роблять спроби заходити малими штурмовими групами.