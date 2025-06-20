Попри це їхня активність дещо знизилась. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація на Сумщині

Андрій Демченко зауважив, що протяжність кордону з Росією у межах Сумської області – близько 550 кілометрів. І лише на невеликому відтинку окупанти продовжують застосовувати свою тактику спроб заходу малих штурмових груп.

Броньована техніка, якою ворог намагався б прорвати наш кордон, цього не фіксується. Більше ці піхотні групи намагаються використовувати або квадроцикли, або мототехніку. Але, власне, якщо говорити в тих смугах оборони, де знаходяться підрозділи ДПСУ, то за останні кілька днів активність ворожих та піхотних груп і спроб заходу на нашу територію, дещо знизилася,

– розповів речник.

Він зауважив, що це результат стійкості та мужності українських воїнів.

Щоденно Росія зазнає втрат – по десятках вбитих та поранених, які намагаються зайти на територію України.

"Несучи такі великі втрати, звісно, що ворог, можливо, зараз або ж перегруповує свої підрозділи, або ж знизив інтенсивність дій через недостатню кількість цього "м'яса", яке він може залучати для того, щоб зайти на нашу територію", – додав Демченко.

Він зауважив, що раніше ворог не зважав на свої втрати, але зараз на деяких ділянках інтенсивність їхніх дій знизилася, як і застосування мотоциклів, які ЗСУ також знищують.