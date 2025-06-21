Дело в том, что количество сил и средств оккупантов существенно уменьшилось, поэтому сейчас враг будет проводить определенную реорганизацию, чтобы продолжать наступление. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Ресурс врага стерся

Иван Тимочко отметил, что летняя наступательная кампания 2025 – это продолжение наступления в 2024 году. В этом году захватчики начали новую военную операцию на направлениях, где не готовились наступления в прошлом году.

У россиян по наступлению 2024 года в 2025 ничего не изменилось. Те же малые группы, лобовые атаки, попытки масштабировать удары по гражданскому населению Украины. Возможно, они увеличили масштаб подхода к геноцидным ударам по украинским тыловым городам именно беспилотниками именно с прицельной установкой на удары по гражданским объектам, людям,

– сказал он.

Наступление на Сумскую область планировалось в 2024 году. Но поскольку ВСУ провели Курскую операцию, оккупанты его отложили. Сейчас они пытаются проводить наступательную операцию. Если учитывать ту ширину линии, которую россиянам удалось взять под контроль в Сумской области, 60 тысяч личного состава, который они там сосредоточили, то они достигли сейчас тактического значения, потому что глубины продвижения нет.

Сейчас уменьшилось не количество атак противника или их интенсивность. Потому что они опираются в линии обороны. Наступательный потенциал пехотных сил, которых они загнали в эти нейтральные серые зоны приграничья, накопление сил привело к большим потерям. Они перебрасывали войска с Юга. Ресурс, который они планировали развернуть в оперативное или стратегическое наступление, стерся на тактическом уровне,

– пояснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Скорее всего, сейчас захватчики пытаются пополнить личный состав, восстановить, подтянуть резервы, чтобы пытаться наступать дальше вглубь Сумщины. Однако вряд ли им удастся.

Уменьшение количества атак противника произошло не потому, что он предложил какую-то уникальную стратегию или у него изменился подход. Потому что те силы, которые они рассчитывали применять на больших территориях, просто стерлись. Сейчас они будут проводить определенную реорганизацию сил для того, чтобы продолжать свою военную кампанию,

– добавил Тимочко.

Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что Россия снизила интенсивность штурмовых групп в приграничье Сумской области. Оккупанты на небольшом отрезке до сих пор делают попытки заходить малыми штурмовыми группами.