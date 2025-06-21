В ходе общения с журналистами 20 июня глава государства рассказал, какое количество вражеских солдат сосредоточено на территории Украины, передает 24 Канал.

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Сколько оrкупантов в Украине

По словам президента, в настоящее время 695 тысяч российских военных находятся на территории Украины. "Плюс Курское, Белгородское направления – там, где они напротив Харькова, напротив Сум. Есть еще примерно 52 тысячи из Сумского направления", – пояснил Зеленский.

Он уточнил, что общее количество вражеских наступлений в сутки – до 200 по всей фронтовой линии.

К слову, сейчас в Сумской области наступление захватчиков удалось приостановить. На небольшом участке границы в регионе враг пытается заходить малыми штурмовыми группами, но их активность снизилась. Россияне пытаются пополнить резервы и продлить наступательные действия, но их ресурсы существенно исчерпаны. Наступательный потенциал пехотных сил врага снизился из-за больших потерь, и сейчас они проводят реорганизацию для продолжения кампании.