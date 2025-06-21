Он имеет большой опыт координации с западными союзниками, а также командовал войсками на южном оперативном направлении, в частности в Херсонской области. Об этом говорится в материале Financial Times, передает 24 Канал.

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Какие задачи получил Шаповалов

Недавно в украинской армии состоялись несколько незначительных реформ, в частности упрощение процедуры перехода военных между бригадами. Однако принудительная мобилизация остается непопулярной мерой, а Зеленский неоднократно отказывался снижать минимальный призывной возраст, несмотря на давление Запада.

(До сих пор – 24 Канал) попытки реформировать процесс мобилизации и обучения в Украине в лучшем случае были вялыми,

– отметили в Financial Times.

Экс-командующий Сухопутных войск Михаил Драпатий после отставки рассказал об "атмосфере страха, отсутствия инициативы, нежелания принимать обратную связь, равнодушия к кадровым вопросам, мнимой дисциплины и глубокого разрыва между штабом и подразделениями".

Теперь эти системные проблемы в условиях постоянного давления на фронте будет решать Шаповалов. Его ключевыми задачами станут модернизация системы мобилизации, повышение боеспособности армии, улучшение подготовки военнослужащих и восстановление связи между командованием и подразделениями.

К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что новый командующий Сухопутных войск – специалист с серьезным военным бэкграундом. "Именно таких умных генералов из молодой плеяды нужно назначать на руководящие должности в украинской армии", – отметил Свитан.