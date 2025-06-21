Він має великий досвід координації із західними союзниками, а також командував військами на південному оперативному напрямку, зокрема в Херсонській області. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає 24 Канал.

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Які завдання отримав Шаповалов

Нещодавно в українській армії відбулися кілька незначних реформ, зокрема спрощення процедури переходу військових між бригадами. Однак примусова мобілізація залишається непопулярним заходом, а Зеленський неодноразово відмовлявся знижувати мінімальний призовний вік попри тиск Заходу.

(Дотепер – 24 Канал) спроби реформувати процес мобілізації та навчання в Україні в кращому разі були млявими,

– зазначили у Financial Times.

Екскомандувач Сухопутних військ Михайло Драпатий після відставки розповів про "атмосферу страху, відсутності ініціативи, небажання приймати зворотний зв'язок, байдужості до кадрових питань, удаваної дисципліни й глибокого розриву між штабом і підрозділами".

Тепер ці системні проблеми в умовах постійного тиску на фронті вирішуватиме Шаповалов. Його ключовими завданнями стануть модернізація системи мобілізації, підвищення боєздатності армії, поліпшення підготовки військовослужбовців і відновлення зв'язку між командуванням та підрозділами.

До слова, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан вважає, що новий командувач Сухопутних військ – фахівець із серйозним військовим бекграундом. "Саме таких розумних генералів з молодої плеяди потрібно призначати на керівні посади в українській армії", – зазначив Світан.