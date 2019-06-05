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      Аваков заявил, что не уйдет в отставку

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      Аваков не уйдет в отставку
      Аваков не уйдет в отставку / Getty Images

      Министр внутренних дел Арсен Аваков утвердительно заявил, что не планирует уходить в отставку с должности в связи с гибелью 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. В убийстве ребенка подозревают полицейских.

      Глава Нацполиции Сергей Князев накануне заявил, что не планирует уходить в отставку в связи с убийством ребенка в Переяславе-Хмельницком. Журналисты попросили Авакова на брифинге прокомментировать такую позицию Князева.

      Читайте также: На месте Авакова я бы ушла в отставку, – Хатия Деканоидзе об убийстве мальчика

      "Я не считаю, что глава Нацполиции Князев должен уйти в отставку. Он хорошо работает и делает все, что от него зависит", – сказал министр.

      Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-нибудь,
       ответил Аваков на вопросы журналистов.

      Тем временем на сайте президента Украины зарегистрированная петиция за отставку Авакова собрала более 20 тысяч голосов. Чтобы петицию рассмотрел глава государства, она должна набрать минимум 25 тысяч голосов.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Криминальные новости Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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