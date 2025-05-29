После 2 недель знакомства они уже планировали свадьбу, а брак заключили за 24 часа, не сказав никому. Именно такой была безумная история любви Павла и Инны, которую оборвала война.

Лейтенант Павел Унгурян "Джентльмен" с первых дней полномасштабного вторжения служил в составе 107-й отдельной бригады территориальной обороны. Погиб 9 января 2025 года, так и не дождавшись первого дня рождения сына Дмитрия.

Жена Инна Унгурян в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом своей щемящей историей любви и рассказала о семейном видео, которое разлетелось по сети.

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"Был сюрприз для всех": о браке за 24 часа

Инна и Павел "Джентльмен" еще до своей первой встречи были знакомы заочно через друзей, ведь проживали в соседних селах в Черновицкой области. Ее сестра встречалась с лучшим другом Павла и пригласила компанию на фильм. После этого дружеское общение быстро переросло в настоящую любовь.

Через 2 недели после знакомства пара уже говорила о свадьбе. Инна и Павел хотели организовать праздник самостоятельно, без помощи родителей. Для этого мужчина на полгода уехал на заработки за границу.

В планах было много чего. Однако когда он вернулся, мы их изменили и поженились за 24 часа: условно сегодня мы подали заявление, а на следующий день уже расписались. Это было в апреле 2021 года. И это был сюрприз для всех, знала только родная сестра моего мужа,

– рассказала Инна.

После этого пара все же приняла решение отпраздновать свадьбу и откладывала на это средства. Однако событие оборвала война.

Брачная церемония пары / Фото из семейного архива

"Я не отговаривала его": как муж принял решение стать на защиту Украины

Еще до 24 февраля 2022 года Инна знала: если что-то начнется, муж мобилизуется. Она не отговаривала Павла, он был патриотом и нес в себе националистическую идею сохранения Украины.

Я не могла идти против его воли и желания. Любовь к Украине у него была с детства. Было бы ненормально с моей стороны его в этом решении не поддержать,

– сказала Инна.

В пятницу, 25 февраля, 24-летний Павел добился, чтобы его взяли в ряды ТрО, которые уже были заполнены. В противном случае он бы шел напрямую в военкомат, хотя мест там тоже было мало. До 11 марта мужчина проходил обучение в своей области, затем – в центральной Украине.

После этого служил в составе 107-й отдельной бригады территориальной обороны, где прошел путь от водителя до командира роты. Впервые домой в отпуск на неделю приехал в конце июня 2022 года.

Инна тоже иногда ездила к мужу, в частности в Полтаву и Киевскую область, где он был на ротации.

Встреча Инны и Павла во время его службы / Фото из семейного архива

"До тех моментов, когда он был в горячих точках, мы стабильно каждый день были на связи. Когда уже выезжал на боевые задачи, Павел выходил на связь по возможности, когда ему это можно было сделать", – отметила женщина.

Даже во время войны пара не оставила идею отпраздновать свадьбу – она состоялась на 4 годовщину отношений, в октябре 2023 года.

Свадьба Инны и Павла / Фото из семейного архива

Самые желанные слова для Павла: "Ты скоро станешь отцом"

Павел всегда шутил, что Инна не сможет оригинально сообщить ему о беременности, ведь пара более года вела разговоры о желании иметь ребенка. В это время мужчина уже воевал и это для него было очень важно. Павел говорил, что в случае его смерти хочет, чтобы кто-то остался после него.

Когда Инна узнала о беременности, любимый находился на Востоке Украины. Эту новость женщина не хотела рассказывать по телефону и придумала другой способ – попросила друга выслать посылку Павлу от своего имени, чтобы тот не догадался, от кого она.

Пара в ожидании ребенка / Фото из семейного архива

В посылке был конверт с надписью: "Любимый, здесь кое-что особенное для тебя". Сначала, когда Павел еще не знал, что внутри, спросил Инну, откуда у нее деньги на подарок, ведь тогда женщина только вернулась на работу из отпуска.

В отдельный конверт я положила тест на беременность и открытку с надписью "Ты скоро станешь отцом". Чтобы увидеть эти слова, верхний слой нужно было стереть монеткой, как когда-то, чтобы пополнить мобильный счет. Я сказала: "Сотри и увидишь". Мы говорили по видеосвязи, я увидела, что сначала он ничего не понял. А когда увидел первые слова, была радость и слезы. Он признался, что я все же смогла оригинально об этом сообщить. Именно муж впоследствии придумал имя для сына – Дмитрий,

– вспомнила она.

День смерти Павла

Последний раз мужчина был дома с октября по декабрь 2024 года, потому что ему сделали операцию и он проходил реабилитацию. 15 декабря вечером он отправился обратно в свой батальон.

Павел погиб 9 января 2025 года во время выполнения боевого задания на Купянском направлении, временно исполняя обязанности заместителя командира. В этот день супруги не имели возможности поговорить. Всегда, когда муж отправлялся на задание, Инна писала ему и знала, что когда будет возможность, Павел сам ей позвонит.

В тот день я до вечера ждала звонка от мужа. Однако получила нежелательный разговор. Я сама позвонила к его собрату. Думаю, они (собратья – 24 Канал) все хотели уберечь меня от этой новости. Однако я благодарна, что побратим набрался смелости сказать мне о смерти Павла. Рано или поздно я бы все равно узнала,

– сказала Инна.

Тело Павла привезли в воскресенье, 12 января, в Черновцы. Затем семья забрала его домой. Похороны состоялись во вторник, 14 января.

О видео с сыном, которое разлетелось по сети

Пара часто делала фотографии на озерах, где прошло их первое свидание. Фото делали и в период беременности, и уже потом с маленьким Дмитрием.

Традиционные фотографии на особых для пары озерах / Фото из семейного архива

Но самая щемящая традиция появилась, когда у супругов родился сын. Инна и Павел каждый месяц в день рождения ребенка вместе задували свечу на тортике, часто мужчина делал это через видеозвонок, ведь находился на службе.

Вместе родители Димы задули 8 свечей, а на 9 месяц от рождения мальчика Инна сделала это сама, собрав все силы. Мужа уже не было среди живых.

Я колебалась, продолжать ли эту традицию с сыном. Мечтала все 12 месяцев отснять вместе с мужем. Я себя спросила: "Для чего это видео?" И поняла, что это не обо мне, и не о Павле. Это о нашем сыне и его росте,

– сказала женщина.

На первый День рождения Дмитрия Инна думала, как сделать так, чтобы на видео присутствовал Павел. Поэтому на последний кадр для видео она надела его военную форму, где видно фамилию.

Когда женщина смонтировала это видео и опубликовала – сеть буквально "подорвалась". Не таким пользователи ожидали увидеть завершение ролика.

"Я не ожидала, что оно станет таким популярным. Ведь для меня это видео – о сыне. В соцсетях оно распространилось из-за действительно очень печального конца", – отметила Инна.

Семейное видео, которое разлетелось по сети:

"Сыну не нужна депрессивная мама": о жизни после гибели Павла

Переживать потерю женщине помогает самый родной человек – сын. Сейчас Дмитрию годик, Инна уверена: если возле него будет депрессивная и недовольная мама, у сына не будет хороших воспоминаний о детстве. Именно поэтому женщина пытается окутать ребенка лаской, любовью и дарить радостные моменты.

Со временем все будет зависеть от того, о чем сын будет меня спрашивать. Хотя ему всего лишь год, он показывает мне на фотографию и может сказать, где папа. На кладбище он ведет меня за руку к могиле Павла,

– рассказала Инна.

Женщина хочет, чтобы в будущем сын понимал – папа не покинул их, а погиб, защищая свою семью, и остался Героем. Инна будет всегда напоминать Дмитрию, что отец безгранично его любил. Хотя сын будет помнить Павла только из рассказов, фотографий и видео, женщина будет делать все возможное, чтобы и у него была любовь к папе.

Инна с сыночком / Фото из семейного архива

"Такое говорить нельзя": как поддержать женщин, которые потеряли мужей

После гибели мужа, еще до того, как тело Павла привезли домой, Инна столкнулась с неуместными словами поддержки и советами. К сожалению, эти слова звучали от близких людей. Женщине говорили, что вся жизнь еще впереди, что она молодая и через 5 лет будет по-другому смотреть на эту ситуацию.

По ее словам, даже если со временем кому-то удается снова найти любовь, фразы об этом сразу после трагедии – не те, которые можно говорить.

Если близкий человек не знает, что сказать и как поддержать, лучше просто молчать, быть рядом, обнять или спросить, что он может сделать. Банально – помочь с домашними делами, предложить пойти на прогулку или выпить кофе,

– отметила Инна.

Женщина подытожила, что она не знает, что ее ждет в будущем. Однако она с мужем дала обет перед Богом, что они будут вместе до смерти. Павел его выполнил, поэтому и Инна это сделает. По ее мнению, эта тема является очень деликатной и личной, поэтому никто, даже родные, не имеют права в нее вмешиваться.