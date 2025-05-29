Після 2 тижнів знайомства вони вже планували весілля, а шлюб взяли за 24 години, не сказавши нікому. Саме такою була шалена історія кохання Павла й Інни, яку обірвала війна.

Лейтенант Павло Унгурян "Джентльмен" з перших днів повномасштабного вторгнення служив у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони. Загинув 9 січня 2025 року, так і не дочекавшись першого дня народження сина Дмитра.

Дружина Інна Унгурян у рамках проєкту "Життя після втрати" поділилась з 24 Каналом своєю щемливою історією кохання та розповіла про сімейне відео, яке розлетілось мережею.

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"Був сюрприз для всіх": про шлюб за 24 години

Інна та Павло "Джентльмен" ще до своєї першої зустрічі були знайомі заочно через друзів, адже проживали у сусідніх селах в Чернівецькій області. Її сестра зустрічалась з найкращим другом Павла та запросила компанію на фільм. Після цього дружнє спілкування швидко переросло у справжнє кохання.

Через 2 тижні після знайомства пара вже говорила про весілля. Інна та Павло хотіли організувати свято самостійно, без допомоги батьків. Для цього чоловік на пів року поїхав на заробітки за кордон.

У планах було багато чого. Однак коли він повернувся, ми їх змінили та взяли шлюб за 24 години: умовно сьогодні ми подали заяву, а на наступний день вже розписались. Це було у квітні 2021 року. І це був сюрприз для всіх, знала лише рідна сестра мого чоловіка,

– розповіла Інна.

Після цього пара все ж прийняла рішення відсвяткувати весілля та відкладала на це кошти. Однак подію обірвала війна.

Шлюбна церемонія пари / Фото з сімейного архіву

"Я не відмовляла його": як чоловік прийняв рішення стати на захист України

Ще до 24 лютого 2022 року Інна знала: якщо щось почнеться, чоловік мобілізується. Вона не відмовляла Павла, він був патріотом та ніс в собі націоналістичну ідею збереження України.

Я не могла йти проти його волі та бажання. Любов до України у нього була з дитинства. Було б ненормально з мого боку його в цьому рішенні не підтримати,

– сказала Інна.

У п'ятницю, 25 лютого, 24-річний Павло добився, аби його взяли в лави ТрО, які вже були заповнені. В іншому випадку він би йшов напряму у військкомат, хоч місць там теж було обмаль. До 11 березня чоловік проходив навчання у своїй області, потім – в центральній Україні.

Після цього служив у складі 107-ї окремої бригади територіальної оборони, де пройшов шлях від водія до командира роти. Вперше додому у відпустку на тиждень приїхав в кінці червня 2022 року.

Інна теж часом їздила до чоловіка, зокрема в Полтаву та Київську область, де він був на ротації.

Зустріч Інни та Павла під час його служби / Фото з сімейного архіву

"До тих моментів, коли він був у гарячих точках, ми стабільно кожного дня були на зв'язку. Коли вже виїжджав на бойові завдання, Павло виходив на зв'язок по можливості, коли йому це можна було зробити", – зазначила жінка.

Навіть під час війни пара не залишила ідею відсвяткувати весілля – воно відбулось на 4 річницю стосунків, у жовтні 2023 року.

Весілля Інни та Павла / Фото з сімейного архіву

Найбажаніші слова для Павла: "Ти скоро станеш батьком"

Павло завжди жартував, що Інна не зможе оригінально повідомити йому про вагітність, адже пара понад рік вела розмови про бажання мати дитину. У цей час чоловік вже воював і це для нього було дуже важливо. Павло казав, що в разі його смерті хоче, аби хтось залишився після нього.

Коли Інна дізналась про вагітність, коханий перебував на Сході України. Цю новину жінка не хотіла розповідати телефоном та придумала інший спосіб – попросила друга вислати посилку Павлу від свого імені, щоб той не здогадався, від кого вона.

Пара в очікування дитини / Фото з сімейного архіву

У посилці був конверт з надписом: "Коханий, тут дещо особливе для тебе". Спершу, коли Павло ще не знав, що всередині, спитав Інну, звідки у неї гроші на подарунок, адже тоді жінка лише повернулась на роботу з відпустки.

В окремий конверт я поклала тест на вагітність і листівку з надписом "Ти скоро станеш батьком". Щоб побачити ці слова, верхній шар потрібно було стерти монеткою, як колись, щоб поповнити мобільний рахунок. Я сказала: "Зітри й побачиш". Ми говорили по відеозв'язку, я побачила, що спершу він нічого не зрозумів. А коли побачив перші слова, була радість і сльози. Він зізнався, що я все ж змогла оригінально про це повідомити. Саме чоловік згодом придумав ім'я для сина – Дмитро,

– пригадала вона.

День смерті Павла

Востаннє чоловік був вдома з жовтня по грудень 2024 року, бо йому зробили операцію і він проходив реабілітацію. 15 грудня ввечері він вирушив назад у свій батальйон.

Павло загинув 9 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку, тимчасово виконуючи обов'язки заступника командира. У цей день подружжя не мало змоги поговорити. Завжди, коли чоловік вирушав на завдання, Інна писала йому і знала, що коли буде можливість, Павло сам їй подзвонить.

Того дня я до вечора чекала на дзвінок від чоловіка. Однак отримала небажану розмову. Я сама зателефонувала до його побратима. Думаю, вони (побратими – 24 Канал) всі хотіли вберегти мене від цієї новини. Однак я вдячна, що побратим набрався сміливості сказати мені про смерть Павла. Рано чи пізно я б все одно дізналась,

– сказала Інна.

Тіло Павла привезли в неділю, 12 січня, в Чернівці. Потім родина забрала його додому. Похорон відбувся у вівторок, 14 січня.

Про відео з сином, яке розлетілось мережею

Пара часто робила фотографії на озерах, де відбулось їхнє перше побачення. Фото робили й в період вагітності, і вже потім з маленьким Дмитром.

Традиційні фотографії на особливих для пари озерах / Фото з сімейного архіву

Та найщемливіша традиція з'явилась, коли в подружжя народився син. Інна та Павло кожного місяця в день народження дитини разом задували свічку на тортику, часто чоловік робив це через відеодзвінок, адже перебував на службі.

Разом батьки Дмитрика задули 8 свічок, а на 9 місяць від народження хлопчика Інна зробила це сама, зібравши усі сили. Чоловіка вже не було серед живих.

Я вагалась, чи продовжувати цю традицію із сином. Мріяла всі 12 місяців відзняти разом з чоловіком. Я себе запитала: "Для чого це відео?" І зрозуміла, що це не про мене, і не про Павла. Це про нашого сина і його зростання,

– сказала жінка.

На перший День народження Дмитра Інна думала, як зробити так, щоб на відео був присутній Павло. Тому на останній кадр для відео вона одягла його військову форму, де видно прізвище.

Коли жінка змонтувала це відео та опублікувала – мережа буквально "підірвалась". Не таким користувачі очікували побачити завершення ролика.

"Я не очікувала, що воно стане таким популярним. Адже для мене це відео – про сина. В соцмережах воно поширилось через справді дуже сумний кінець", – зауважила Інна.

Сімейне відео, яке розлетілось мережею:

"Сину не потрібна депресивна мама": про життя після загибелі Павла

Переживати втрату жінці допомагає найрідніша людина – син. Зараз Дмитру рочок, Інна впевнена: якщо біля нього буде депресивна та незадоволена мама, в сина не буде хороших спогадів про дитинство. Саме тому жінка намагається огорнути дитину ласкою, любов'ю та дарувати радісні моменти.

З часом все буде залежати від того, про що син буде мене питати. Хоч йому всього лиш рік, він показує мені на фотографію та може сказати, де тато. На цвинтарі він веде мене за руку до могили Павла,

– розповіла Інна.

Жінка хоче, аби в майбутньому син розумів – тато не покинув їх, а загинув, захищаючи свою сім'ю, та залишився Героєм. Інна буде завжди нагадувати Дмитру, що батько безмежно його любив. Хоч син буде пам'ятати Павла лише з розповідей, фотографій та відео, жінка буде робити все можливе, аби й в нього була любов до тата.

Інна з синочком / Фото з сімейного архіву

"Таке говорити не можна": як підтримати жінок, що втратили чоловіків

Після загибелі чоловіка, ще до того, як тіло Павла привезли додому, Інна зіштовхнулась з недоречними словами підтримки та порадами. На жаль, ці слова звучали від близьких людей. Жінці казали, що все життя ще попереду, що вона молода і через 5 років буде по-іншому дивитись на цю ситуацію.

За її словами, навіть якщо з часом комусь вдається знову знайти кохання, фрази про це одразу після трагедії – не ті, які можна говорити.

Якщо близька людина не знає, що сказати і як підтримати, краще просто мовчати, бути поруч, обійняти або запитати, що вона може зробити. Банально – допомогти з хатніми справами, запропонувати піти на прогулянку чи випити кави,

– зазначила Інна.

Жінка підсумувала, що вона не знає, що її чекає в майбутньому. Однак вона з чоловіком дала обітницю перед Богом, що вони будуть разом до смерті. Павло її виконав, тому й Інна це зробить. На її думку, ця тема є дуже делікатною та особистою, тому ніхто, навіть рідні, не мають права в неї втручатись.