Он называл ее "мой маленький прицепчик", потому что они всюду были вместе. В то же время она всегда была уверена – "мой Дима сильный, с ним ничего не может произойти".

Главный сержант танковой роты танкового батальона Дмитрий Байдинов служил в 24 отдельной механизированной бригаде имени Короля Даниила. Погиб 14 ноября 2024 года, оставив рану в сердце своей жены навсегда. Ему было всего 27 лет.

21-летняя Елена Байдинова потеряла мужа только через 4 месяца после бракосочетания. В рамках проекта "Жизнь после потери" она поделилась с 24 Каналом своей историей и воспоминаниями о любимом.

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Он крикнул из душа: "Лена, выйдешь за меня?"

История любви Дмитрия и Елены легкая, милая и по-юношески искренняя. Много лет назад девочка-подросток смотрела на него застенчивыми глазами, а он уверенно говорил: "Когда вырастешь – будешь моя".

Так и произошло. После нескольких лет встреч Дмитрий сделал Елене предложение, тогда они были несказанно счастливы. Дмитрий был в отпуске в июле 2023 года. В день, когда он собирался уже возвращаться на фронт, решил сделать Елене предложение. Это было неожиданно даже для него самого, поэтому кольцо любимой пришлось покупать позже.

Он пошел в душ перед отъездом, а я была в комнате. И просто слышу: "Лена, выйдешь за меня?". Я не поняла, переспросила. Он еще раз повторил, тогда я ответила: "Да". Он выбежал из душа весь мокрый, обнял меня, начал кружить,

– вспомнила девушка.

Кольцо Дмитрий купил уже перед поездом, одел его любимой невесте, а после этого поехал на фронт.

Пара жила год в статусе молодоженов. Елена призналась, что за это время они успели напланировать жизнь до старости. Поженились через год после предложения – 6 июля 2024 года, а уже через неделю Дмитрий вернулся на службу.



День бракосочетания Байдиновых / Фото из семейного архива

У Дмитрия часто была возможность звонить невесте, они виделись благодаря видеосвязи. Однако были моменты, когда все, что муж посылал Елене, – короткое сообщение "+". А ей было достаточно одного символа, чтобы быть спокойной.

Последняя встреча и трагический звонок

Последний раз пара виделась, когда Дмитрий вернулся с военного обучения из-за границы. Тогда он смог на несколько дней приехать домой.

"Во время отпуска мы всегда были вместе. Он меня тогда называл "мой маленький прицепчик", потому что везде меня брал с собой. Мы эти дни провели дома. Когда мы прощались, я, как всегда, плакала. Он мне говорил: "Чего ты плачешь, кис? Я же не навсегда уезжаю". Он меня очень крепко обнял и уехал", – рассказала Елена.



Елена плакала каждый раз, когда Дмитрий возвращался на фронт / Фото из семейного архива

Последний разговор жены с Дмитрием был 14 ноября, в день его гибели. В 17:34 он позвонил Елене и сказал, что едет с побратимом к ребятам на позицию, чтобы им кое-что привезти.

"Тогда я впервые за все разы почувствовала, что я не хочу, чтобы он туда ехал. Когда мы прощались, он сказал, что любит меня. Я ответила, что также его люблю. В тот момент собрат сбоку крикнул, что он тоже его любит", – сказала Елена.

Они посмеялись и закончили разговор. Дмитрий пообещал, что быстро вернется.

14 ноября он так и не вышел на связь. Всю ночь Елена не спала, писала ему, но ответа не было. 15 ноября жена поняла, что "что-то не так". Она начала писать всем собратьям мужа, ей дали номер, по которому можно было узнать хоть какую-то информацию.

Когда Елена все-таки решилась позвонить, ей сказали ждать обратного звонка, когда уточнят информацию. Через несколько минут телефон зазвонил, у девушки задрожали руки.

Я беру трубку и мне говорят, что Дима, возвращаясь с позиций, попал в автомобильное происшествие. И молчат. Я спрашиваю: "Что с Димой?". Молчат. Я говорю: "С Димой все в порядке?!". В ответ я услышала: "Трагически погиб",

– вспомнила Елена.

Что было дальше – вспомнить девушке сложно. Однако она четко помнит, как в голове постоянно звучали слова: "хочу к Диме". И они невыносимо повторялись.

Погиб Дмитрий 14 ноября в 19:30. Через полтора часа после последнего разговора с любимой женой.



Жена постоянно писала Дмитрию, но ответа не было / Скриншоты, предоставленные Еленой Байдиновой

Черный день: похороны Дмитрия

18 ноября тело Дмитрия привезли домой для погребения. Елена помнит, как закрытый гроб занесли в их спальню, в которой они должны были жить вместе.

Я помню, как открыли гроб, как у меня становились ватные ноги, и все, что не дало мне упасть, – это крик его сестры, которая держала меня за руку,

– сказала жена Дмитрия.

"Я села возле него. Я положила свою руку ему на лоб, я всегда так делала, я всегда гладила его лицо... Но в этот раз он был холодный. Он был очень холодный", – вспомнила Елена со слезами.

Она помнит, как последний раз поцеловала мужа. Помнит скрип, когда закрывали гроб. Помнит звук ударов земли по гробу.

"Эти выстрелы военных, вручение флага... А все, что я хотела, – чтобы он забрал меня к себе и я не чувствовала этой боли", – добавила девушка.

Кот Рыжий и его новая жизнь

На фронте у Дмитрия появился кот, его назвали Рыжий. Он его очень любил. После гибели мужа Елена решила, что хочет забрать котика к себе – это частичка мужа, которая теперь будет с ней.

Забрать кота с позиций помогли собратья. Елена заверила, что этот котик – единственное, что дает ей сил двигаться дальше.



Елена и котик Рыжий / Фото из семейного архива

"Ты еще молодая, забудешь..."

Самым тяжелым в переживании потери для Елены является осуждение людей и обесценивание ее горя. Мол, она еще молодая и ничего не понимает.

"Я сидела у его гроба, а люди говорили: "Она еще молодая, вся жизнь впереди, она забудет его, найдет себе нового мужчину". Мне 21, да, я молодая. Но у меня забрали всю мою жизнь", – сказала девушка.

Некоторые люди продолжают говорить абсурдные слова "поддержки" и до сих пор.

"Хорошо, что у вас детей нет, тебе легче", "такая жизнь, нужно продолжать жить" – все эти слова убивают меня каждый раз,

– заверила Елена.

Когда наконец девушка берет себя в руки и решается выйти в свет – ее накрывает волна осуждения. Люди делают циничный вывод: "Значит, не так уж и любила".

Конечно, не обходится и без фразы: "Она же деньги получит, все у нее будет хорошо".

Женам, которые потеряли самое дорогое

К сожалению, война продолжается. Женщин, которые теряют своих любимых, ежедневно становится больше. Елена обратилась к женам павших защитников, которые только узнали о смерти родного человека.

"Делайте то, что подсказывает вам ваш ум и сердце. Проживайте свое горе так, как вам хочется это сделать. Только вы знаете свою боль. Время не лечит. К сожалению, с каждым днем и месяцем болит все больше. Я до сих пор не приняла его смерть", – подытожила девушка.

Также она посоветовала женщинам обратиться к психологу, если в их семье произошла трагедия. Ведь справиться с потерей самостоятельно очень трудно.