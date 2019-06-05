На месте Авакова я бы ушла в отставку, – Хатия Деканоидзе об убийстве мальчика

Бывшая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе сказала, что на месте действующего главы МВД Арсена Авакова подала бы в отставку из-за убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Об этом она заявила после убийства 5-летнего мальчика, в котором подозревают полицейских в комментарии BBC News Украина.

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"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности – я бы ушла... То, что произошло, и информация, которую я читала вчера и сегодня, – для меня это шок", — сказала Деканоидзе.

Комментируя критику реформы полиции Хатия Деканоидзе отметила, что не считает полноценной реформой изменения, которым подверглись правоохранительные органы.

Я не думаю, что это вообще реформа, ведь всякая реформа, которая является незавершенной, является полуфабрикатом, а не реформой,

– заявивла Деканоидзе.

По ее словам, с 2015-2016 годов, когда в Украине заработала патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

Реформированная Генпрокуратура, реформированная Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе,

– добавила экс-глава Нацполиции.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца.

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. В ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Но медики обнаружили пулю в черепе. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов врачи не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли. Вечером 3 июня мальчик умер.



В Киеве активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста под здание Министерства внутренних дел. Возмущенные протестующие хотят дать четко понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.

Пьяные полицейские убили 5-летнего мальчика, смотрите видео:



Скандалы вокруг Авакова-министра