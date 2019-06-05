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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВБИЛИ 5-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      На місці Авакова я б пішла у відставку, – Хатія Деканоїдзе про вбивство хлопчика

      20 Читать новость на русском
      Хатія Деканоїдзе
      Хатія Деканоїдзе / Фото з відкритих джерел

      Колишня очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе сказала, що на місці чинного очільника МВС Арсена Авакова подала б у відставку через вбивство дитини у Переяслав-Хмельницькому.

      Про це вона заявила після вбивства 5-річного хлопчика, в якому підозрюють поліцейських у коментарі BBC News Україна.

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      "Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я б пішла…Те, що сталося, та інформація, яку я читала вчора і сьогодні, – для мене це шок", — сказала Деканоїдзе.

      Коментуючи критику реформи поліції, Хатія Деканоїдзе зазначила, що не вважає повноцінною реформою зміни, яких зазнали правоохоронні органи.

      Я не думаю, що це взагалі реформа, адже всяка реформа, яка є незавершеною, є напівфабрикатом, а не реформою,
      – заявивла Деканоїдзе.

      За її словами, з 2015−2016 років, коли в Україні запрацювала патрульна поліція, жодних подальших змін в реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

      Нереформована Генпрокуратура, нереформована Служба безпеки, кримінальна поліція… На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони лишилися старими людьми, які працювали в старій системі,
      — додала екс-очільниця Нацполіції.

      Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.

      Що відомо про вбивство хлопчика поліцейськими?У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. У дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик послизнувся і впав. Але медики виявили кулю в черепі. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів лікарі не давали через критичний стан хлопчика. У дитини був повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли. Надвечір 3 червня хлопчик помер.

      У Києві активісти та всі небайдужі вийшли на акцію протесту під будівлю Міністерства внутрішніх справ. Обурені протестувальники хочуть дати чітко зрозуміти правоохоронцям, що справу про загибель хлопчика зам’яти не вдасться.

      П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика, дивіться відео:

      аваков
      Скандали довкола Авакова-міністра

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      Теги: Новини України Поліція Поліцейські вбили 5-річного хлопчика Арсен Аваков
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