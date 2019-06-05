Убийство 5-летнего Кирилла: в Переяславе-Хмельницком попрощаются с мальчиком

С 5-летним Кириллом Тлявовим, погибшем от пули, будут прощаться в Переяславе-Хмельницком в среду, 5 мая. Накануне тело ребенка забрали из киевского морга.

Родственники убитого ребенка сообщали, что похороны состоятся в 12:00. Все расходы пообещал взять на себя глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

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В Украине не стихает протест – вчера, 2 июня, в ряде городов прошли акции с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова. Люди приносили под отделы полиции игрушки, лампадки, плакаты и требовали сурового наказания для убийц.

Сам Аваков вместе с главой Нацполиции Сергеем Князевым встретились с родственниками погибших. Глава МВД пообещал, что будет следить за расследованием и "надеется на адекватное наказание". Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова.

Отметим, что в Верховной Раде народные депутаты тоже требуют отставки Арсена Авакова из-за ситуации с нетрезвыми полицейскими. Народные депутаты из фракции "Самопомич" и "Батькивщина" требуют, чтобы министр внутренних дел по крайней мере пришел на заседание парламента.

Что произошло в Переяславе-Хмельницком?

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их быстро задержали.



Следователи установили, что во время отдыха эти двое полицейских употребляли спиртные напитки. Они решили пострелять из огнестрельного оружия в металлические банки недалеко от места, где гулял 5-летний мальчик. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Сначала подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Медики прооперировали мальчика, но не делали прогнозов из-за критического состояния. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли.



Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Ребенок был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Спасти его так и не удалось. Вечером 3 июня Кирилл умер.