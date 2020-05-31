Год назад в Переяслав-Хмельницком застрелили 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова. Ребенок боролся за свою жизнь, но вечером 3 июня умер. К трагедии, вероятно, причастны полицейские, которые на момент совершения преступления были пьяны. Как развивались события и что с подозреваемыми сейчас – читайте в материале 24 канала.

День убийства

31 мая 2019 года двое полицейских, их друг и подросток отдыхали в одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлических банках.

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В 80 метрах от развлечений компании играли дети. В 15:36 один из них получил пулю в голову. Мальчиком оказался 5-летний Кирилл Тлявов.

Ребенка сразу отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости.

Однако хирург обнаружил в голове Кирилла пулю, ему сделали операцию, но мальчик умер.



Бабушка Кирилла Тлявова на могиле мальчика / Фото "Бабель"

Как состоялись похороны 5-летнего Кирилла в Переяславе-Хмельницком – фото по ссылке.

Между тем развлечения полицейских продолжаются

На момент преступления компания мужчин и подростка ничего не подозревали. Гуляния продолжались, а под утро полицейских нашли возле кафе "Белочка" в другом районе города.

Тогдашний руководитель местной полиции Андрей Медуница рассказывал, что один из них был настолько пьян, что не узнал его. Полицейский сказал, что "несколько раз стрельнул с воздушки".

Первая реакция полиции

Сначала полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждали, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы.

Однако, когда медики сделали ребенку операцию, обнаружили в его голове проникающие огнестрельные телесные повреждения, то правоохранители дополнительно осмотрели место инцидента и обнаружили гильзы от патронов, стаканчики и банки.



Могила Кирилла Тлявова / Фото "Бабель"

После этого полицейских задержали. На момент совершения преступления они находились вне службы без табельного оружия и были пьяными.

Лишь 5 ноября, то есть через 5 месяцев после трагедии, по делу об убийстве Кирилла Тлявова стало четверо обвиняемых:

инспектор водной полиции Иван Приходько;

полицейский Владимир Петровец;

их друг Дмитрий Кривошей;

17-летний сын Петровца Станислав.

Первые суды над подозреваемыми

4 июня 2019 года суд взял под стражу подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова – полицейских Владимира Петровца и Ивана Приходько. Своей вины мужчины не признали.



Первый суд по делу убийства мальчика / Фото 24 канал

Сначала их подозревали по статьям "хулиганство" и "нанесение тяжких телесных повреждений" (когда мальчик был еще жив), однако впоследствии прокуратура переквалифицировала подозрение на статью "умышленное убийство". После этого суд продолжал содержание подозреваемых под стражей.

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"Горите в аду"

Реакция общества на ужасное убийство была однозначной. Люди сразу взорвались гневом и требовали жесткого наказания для убийц.

3 июня состоялся митинг под Министерством внутренних дел в Киеве. "Мне было 5, сколько дадут моим убийцам?", – так звучал лозунг на протестах.

Митинг под МВД из-за убийства мальчика / Фото 24 канала

После этого руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины отстранили от исполнения служебных обязанностей. Впоследствии в отставку подал глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

Однако активистов это не устраивало. На следующий день по всем городам прошла акция "Безнаказанность убивает".

Авакова – в отставку

Часть депутатов Верховной Рады и активисты требовали отставки главы МВД Арсена Авакова. Нардепы устроили сбор подписей в Раде, а неравнодушные вышли на протесты.

Между тем Владимир Зеленский уверял, что взял всю историю с убийством на личный контроль.

Сделаю все, чтобы виновные были наказаны,

– сказал тогда президент.

На сайте президента Украины даже появилась петиция за отставку Авакова, которая набрала необходимое количество голосов.

Сам глава МВД сразу заявил, что в отставку уходить не планирует. Так и случилось, Арсен Аваков остался на посту, несмотря на протесты.

Результаты расследования ГБР

5 ноября по делу об убийстве Кирилла Тлявова объявили окончательные подозрения четырем обвиняемым:

инспектору водной полиции Ивану Приходько ;

; полицейском Владимиру Петровцу ;

; их другу Дмитрию Кривошею ;

; 17-летнему сыну Петровца Станиславу.

Смертельный выстрел в мальчика сделал инспектор полиции Иван Приходько. Оружие, которым убили ребенка, до сих пор так и не нашли.



Результаты расследования ГБР / Фото 24 канал

Что с подозреваемыми сейчас

Однако 2 мая 2020 года стало известно, что двое подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в начале марта вышли на свободу из СИЗО. Владимира Петровца и гражданского Дмитрия Кривошея выпустили под залог в размере 237 тысяч гривен.



Дмитрий Кривошей и Владимир Петровец / Фото "Бабель"

Сейчас под стражей остался один подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько. Еще один подозреваемый – несовершеннолетний сын Петровца находится под домашним арестом.



Иван Приходько общается с адвокатом во время заседания суда / Фото "Бабель"

Что будет с делом дальше и как будут наказаны виновные – вопрос через год после убийства до сих пор остается открытым. Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным Кирилла Тлявова и надеется на честные приговоры суда.