ГБР нас игнорирует, – адвокат об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Адвокат семьи погибшего 5-летнего Кирилла Тлявова заявил, что им не сообщали об изменении подозрения двум полицейским Переяслав-Хмельницкого отдела полиции.

Адвокат Александр Щербина в эфире 24 канала поблагодарил журналистов, которые интересуются этой трагедией, а не как ГБР, которое игнорирует представителей потерпевших и самих потерпевших.

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"Что касается переквалификации, то я никоим образом прокомментировать это не могу, поскольку о таком процессуальном действии мне не известно. Нам как представителям потерпевших о проведении такого процессуального действия как вручение измененного подозрения не сообщали никоим образом и такого процессуального документа, к сожалению, у нас нет", – пояснив адвокат.

По его слова, они в течение досудебного расследования неоднократно обращалась к ГБР с соответствующими ходатайствами. Однако эти ходатайства также игнорировались досудебным расследованием и им необходимо было обращаться непосредственно к следователю-судье относительно обязательства ГБР совершить те или иные действия.

Это меня, как представителя, действительно удивляет. Почему орган досудебных расследований воспринимает нас как угрозу?,

– отметил Щербина.

Він додав: "На брифинге глава ГБР сообщил, что была переквалификация в статью 119. Согласно этой статье, одному фигуранту, которого уже установили, грозит до 5 лет лишения свободы. Есть также часть 4 статьи 296, которая говорит о том, что возможен чуть болей больший срок – до 7 лет лишения свободы. Но меня удивляет такая бездеятельность ГБР по факту расследования по статье 304 – вовлечение несовершеннолетнего. Поскольку мы, как представители потерпевшего об этом ходатайствовали".

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова?

Ребенок получил огнестрельного ранение головы 31 мая во Переяславе-Хмельницком. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозгового гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.



Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.



Руководитель ГБР Роман Труба заявил, что расследование дела практически завершено. Следственным осталось провести только одну экспертизу и передать дело на ознакомление подозреваемым полицейским. Но семья убитого 5-летнего Кирилла недовольна расследованием, проведенным бюро. Родственников мальчика возмущает то, что дело переквалифицировали из умышленного убийства в убийство по неосторожности.

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