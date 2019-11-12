ДБР нас ігнорує, – адвокат про вбивство 5-річного Кирила Тлявова

Адвокат родини загиблого 5-річного Кирила Тлявова заявив, що їх не повідомляли про зміну підозри двом поліцейським Переяслав-Хмельницького відділу поліції.

Адвокат Олександр Щербина в ефірі 24 каналу подякував журналістам, які цікавляться цією трагедію, а не як ДБР, яке ігнорує представників потерпілих і самих потерпілих.

До слова: ДБР з'ясувало, хто вбив 5-річного Кирила Тлявова

"Щодо перекваліфікації, то я жодним чином прокоментувати цього не можу, оскільки про таку процесуальну дію мені не відомо. Нас як представників потерпілих про проведення такої процесуальної дії як вручення зміненої підозри не повідомляли жодним чином і такого процесуального документа, напревеликий жаль, у нас немає", – пояснив адвокат.

За його слова, вони впродовж досудового розслідування неодноразово зверталась до ДБР з відповідним клопотаннями. Проте ці клопотання також ігнорувались досудовим розслідуванням і їм необхідно було звертатись безпосередньо до слідчого суді щодо зобов’язання ДБР вчинити певні дії.

Це мене, як представника, дійсно дивує. Чому орган досудових розслідувань сприймає нас як загрозу?,

– наголосив Щербина.

Він додав: "На брифінгу голова ДБР повідомив, що була перекваліфікація на статтю 119. Згідно з цією статтею, фігуранту одному, якого вже встановили, загрожує до 5 років позбавлення волі. Є також частина 4 статті 296, яка говорить про те, що є дещо більший термін – до 7 років позбавлення волі. Але мене дивує така бездіяльність ДБР щодо факту розслідування за статтею 304 – втягнення неповнолітнього. Оскільки ми як представники потерпілого про це клопотали".

Що відомо про вбивство 5-річного Кирила Тлявова?Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня у Переяславі-Хмельницькому. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.



Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними і вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.



Керівник ДБР Роман Труба заявив, що розслідування справи практично завершене. Слідчим залишилося провести лише одну експертизу і передати справу на ознайомлення підозрюваним поліцейським. Але родина вбитого 5-річного Кирила не задоволена розслідуванням, проведеним бюро. Родичів хлопчика обурює те, що справу перекваліфікували з навмисного вбивства на вбивство з необережності.

П'яні поліцейські вбили 5-річного хлопчика: дивіться відео