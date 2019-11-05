16:39
5 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін покине крісло президента? Пиня показав кулак
      Вєсті Кремля
      22:01, 4 листопада
      Вєсті.UA: Хто замінить Ірину Луценко у "ЄС"? Богдану набили пику
      Вєсті.UA
      19:26, 4 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      БЮДЖЕТ 2020 СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      ДБР з'ясувало, хто вбив 5-річного Кирила Тлявова

      2608 Читать новость на русском
      Хто вбив 5-річного Кирила Тлявова - ДБР назвали вбивцю
      Кирило Тлявов / Фото з соціальних мереж

      У справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова оголосили остаточні підозри. Смертельний постріл у хлопчика зробив інспектор поліції.

      Директор ДБР Роман Труба під час брифінгу розповів, що 31 травня о 15:36 інспектор поліції вистрілив із зброї. Куля влучила в камінь – рикошет попала в хлопчика Кирила Тлявова.

      Труба стверджує, що поліцейський стріляв по мішені. Відстань між 5-річним хлопчиком та поліцейським була 80 метрів, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

      Важливо: Вбивство хлопчика на Київщині: зброї так і не знайшли

      Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.

      Кого підозрюють у вбивстві Кирила Тлявова?

      Роман Труба під час брифінгу наголосив, що прізвищ підозрюваних називати не будуть.

      Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровеця і лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.

      Труба повідомив, що інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї. Підозри усім учасникам оголосили сьогодні, 5 листопада.

      кирило тлявов вбивтсво поліцейські кримінал підозри
      У чому підозрюють учасників вбивства 5-річного Кирила Тлявова/ 24 канал

      Зауважимо, що зброю досі так і не знайшли. Однак директор ДБР запевняє, що це ніяк не заважає розслідуванню і не впливає на результати.

      Усім підозрюваним ще раніше обрали запобіжний захід: неповнолітньому – домашній арешт, поліцейським – тримання під вартою та відсторонення від посади, цивільному – тримання під вартою.

      Новина доповнюється.

       

      blog_ava
      Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум: що закладено у держбюджеті- 2020
      сьогодні
      10439
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      сьогодні , 15:00 "Я хоча б під дощем помився": в яких умовах живуть військові та хто відповідальний за це
      Блог Соцмережі 3331
      Почему у Трампа антипатия к Украине?
      сьогодні , 12:05 Почему у Трампа антипатия к Украине?
      Блог Медіа 1091
      Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      сьогодні , 14:45 Технології майбутнього. Як інновації змінюють світ навколо нас
      403
      Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      сьогодні , 10:01 Батоги для депутатів: як змусити працювати народних обранців
      Ірина Поліщук 498
      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      сьогодні , 10:00 Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року
      Під обкладинкою 1741
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук