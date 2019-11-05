ДБР з'ясувало, хто вбив 5-річного Кирила Тлявова

У справі вбивства 5-річного Кирила Тлявова оголосили остаточні підозри. Смертельний постріл у хлопчика зробив інспектор поліції.

Директор ДБР Роман Труба під час брифінгу розповів, що 31 травня о 15:36 інспектор поліції вистрілив із зброї. Куля влучила в камінь – рикошет попала в хлопчика Кирила Тлявова.

Труба стверджує, що поліцейський стріляв по мішені. Відстань між 5-річним хлопчиком та поліцейським була 80 метрів, повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.

Кого підозрюють у вбивстві Кирила Тлявова?

Роман Труба під час брифінгу наголосив, що прізвищ підозрюваних називати не будуть.

Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровеця і лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.

Труба повідомив, що інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї. Підозри усім учасникам оголосили сьогодні, 5 листопада.



У чому підозрюють учасників вбивства 5-річного Кирила Тлявова/ 24 канал

Зауважимо, що зброю досі так і не знайшли. Однак директор ДБР запевняє, що це ніяк не заважає розслідуванню і не впливає на результати.

Усім підозрюваним ще раніше обрали запобіжний захід: неповнолітньому – домашній арешт, поліцейським – тримання під вартою та відсторонення від посади, цивільному – тримання під вартою.

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