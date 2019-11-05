ГБР выяснило, кто убил 5-летнего Кирилла Тлявова

В деле убийства 5-летнего Кирилла Тлявова объявили окончательные подозрения. Смертельный выстрел в мальчика сделал инспектор полиции.

Директор ГБР Роман Труба во время брифинга рассказал, что 31 мая в 15:36 инспектор полиции выстрелил из оружия. Пуля попала в камень и срикошетила в мальчика Кирилла Тлявова.

Труба утверждает, что полицейский стрелял по мишени. Расстояние между 5-летним мальчиком и полицейским было 80 метров, сообщает корреспондент 24 канала.

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Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.

Кого подозревают в убийстве Кирилла Тлявова?

Роман Труба во время брифинга отметил, что фамилии подозреваемых называть не будут.

Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.

Труба сообщил, что инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников происшествия – в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия. Подозрения всем участникам объявили сегодня, 5 ноября.



В чем подозревают участников убийства 5-летнего Кирилла Тлявова/ 24 канал

Заметим, что оружие до сих пор так и не нашли. Известно, что пули и оружие принадлежали полицейским. Однако директор ГБР уверяет, что это никак не мешает расследованию и не влияет на результаты.

Всем подозреваемым еще раньше избрали меру пресечения: несовершеннолетнему – домашний арест, полицейским – содержание под стражей и отстранение от должности, гражданском – содержание под стражей.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова? Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая в Переяславе-Хмельницком. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутри-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.



Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт и камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.

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