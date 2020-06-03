Рівно рік тому загинув 5-річний Кирило Тлявов у Переяславі-Хмельницькому. Його застрелили на майданчику, де поруч "розважались" правоохоронці – стріляли у порожні металеві банки. До трагедії, ймовірно, причетні вони. Однак досі у цій резонансній справі нікого не покарали. Можливо, справа просто "розвалиться" у суді.

Таку думку висловила нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова кореспондентам 24 каналу. Вона пояснила, що справа може "розвалитись" у суді через 1 причину.

Зверніть увагу! Роковини вбивства 5-річного Кирила Тлявова: як це було та що з підозрюваними поліцейськими зараз

Річ у тім, що слідчі досі не знайшли головного доказу вбивства – зброї, з якої вистрілили у Кирила.

Що це означає? Справа в суді буде банально розвалена. Коли немає основного доказу – з чого стріляли, то невідомо тоді, як проводили експертизу і доводили хто це зробив,

– заявила Устінова.

Водночас експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини Михайло Каменєв пояснив, що саме той факт, що зброя прихована – додатково вказує на певні проблеми з розслідуванням справ, де є правоохоронці.

"Тому що першочергові слідчі дії зазвичай робить поліція. І потім ще треба довести, які сліди затоптали, умовно кажучи, що забули, що не правильно оформили", – сказав Каменєв.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова

Трагічний інцидент трапився 31 травня 2019 року. Тоді 2 поліцейських, їхній друг та підліток відпочивали на одному з подвір'їв, де неподалік гралися діти. Чоловіки на це не зважали, випивали та стріляли по порожніх металевих банках.



Через вбивство Кирила Тлявова люди вимагали відставки Авакова / Фото LB

О 15:36 Кирилу Тлявову в голову влучила куля. Його одразу відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилу зробили операцію, вилучили кулю з голови, однак хлопчик помер.

► Кого підозрюють у вбивстві

Імена підозрюваних стали відомі не одразу. Справу про вбивство дитини веде Державне бюро розслідувань. Слідчі виявили, що поліція з Переяслава намагалася приховати причетність своїх співробітників. Так, правоохоронці спочатку стверджували, що Кирило послизнувся і вдарився головою. Потім затримали підозрюваних:

Володимира Петровця;

Івана Приходька;

Дмитра Кривошею.



Дмитро Кривошей та Володимир Петровець / Фото "Бабель"

Утім, пройшов рік після цієї трагедії, але жоден з учасників досі не покараний. Ба більше, під вартою перебуває лише 1 підозрюваний – колишній поліцейський Іван Приходько.