Ровно год назад погиб 5-летний Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком. Его застрелили на площадке, где рядом "развлекались" правоохранители – стреляли в пустые металлические банки. К трагедии, вероятно, причастны они. Однако до сих пор в этом резонансном деле никого не наказали. Возможно, дело просто "развалится" в суде.

Такое мнение высказала нардепка от фракции "Голос" Александра Устинова корреспондентам 24 канала. Она пояснила, что дело может "развалиться" в суде по 1 причине.

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Дело в том, что следователи до сих пор не нашли главного доказательства убийства – оружия, из которого выстрелили в Кирилла.

Что это значит? Дело в суде будет банально развалено. Когда нет основного доказательства – с чего стреляли, то неизвестно тогда, как проводили экспертизу и доказывали кто это сделал,

– заявила Устинова.

В то же время эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Михаил Каменев пояснил, что именно тот факт, что оружие скрыто – дополнительно указывает на определенные проблемы с расследованием дел, где есть правоохранители.

"Потому что первоочередные следственные действия обычно совершает полиция. И потом еще надо доказать, какие следы затоптали, условно говоря, что забыли, что неправильно оформили", – сказал Каменев.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова

Трагический инцидент произошел 31 мая 2019 года. Тогда 2 полицейских, их друг и подросток отдыхали на одном из дворов, где неподалеку играли дети. Мужчины на это не обращали внимания, выпивали и стреляли по пустым металлическим банкам.



Из-за убийства Кирилла Тлявова люди требовали отставки Авакова / Фото LB

В 15:36 Кириллу Тлявову в голову попала пуля. Его сразу отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, удалили пулю из головы, однако мальчик умер.

► Кого подозревают в убийстве

Имена подозреваемых стали известны не сразу. Дело об убийстве ребенка ведет Государственное бюро расследований. Следователи обнаружили, что полиция из Переяслава пыталась скрыть причастность своих сотрудников. Так, правоохранители сначала утверждали, что Кирилл поскользнулся и ударился головой. Затем задержали подозреваемых:

Владимира Петровца;

Ивана Приходько;

Дмитрия Кривошею.



Дмитрий Кривошей и Владимир Петровец / Фото "Бабель"

Впрочем, прошел год после этой трагедии, но ни один из участников до сих пор не наказан. Более того, под стражей находится только 1 подозреваемый – бывший полицейский Иван Приходько.