Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе: Венедиктова озвучила новые детали
В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали. В частности, стало известно, что полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где находился ребенок. Это преступление произошло 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком на Киевщине.
Новые подробности по делу об убийстве Кирилла Тлявова
Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Ее видеообращение пресс-служба офиса генпрокурора опубликовала в ютубе.
К теме Годовщина убийства 5-летнего Кирилла Тлявова: как это было и что с подозреваемыми полицейскими сейчас
Венедиктова сообщила, что следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 и 19 июня.
"В их ходе планируется исследовать протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых", – добавила генпрокурор.
Последние события в отношении подозреваемых
Она также напомнила, что двоих подозреваемых суд отпустил из-под стражи. Вышли на свободу из СИЗО бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей.
Что касается остальных фигурантов, то сейчас под стражей остается один подозреваемый. Речь идет о бывшем полицейском Иване Приходько. Еще один подозреваемый – сын Петровца – находится под личным обязательством.
Обратите внимание Дело в суде будет банально развалено, – Устинова об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
Смотрите видеообращение Венедиктовой по делу Кирилла Тлявова
Главное об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
- 31 мая 2019 года двое полицейских, их друг и подросток отдыхали в одном из дворов. Мужчины выпивали и стреляли по металлическим банкам. Одна из пуль попала в 5-летнего Кирилла Тлявова. Ребенок боролся за свою жизнь, но вечером 3 июня умер.
- В момент преступления компания мужчин и подростка ничего не подозревали. Гуляния продолжались, а под утро полицейских нашли возле кафе "Белочка" в другом районе города.
- Сначала полицейские Переяслава-Хмельницкого утверждали, что 4 детей гуляли на улице, когда 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся, упал на асфальт и ударился об камень, из-за чего и получил травму головы.
- Только 5 ноября, то есть спустя 5 месяцев после трагедии, в деле об убийстве Кирилла Тлявова стало 4 обвиняемых: инспектор водной полиции Иван Приходько, полицейский Владимир Петровец, их друг Дмитрий Кривошей и 17-летний сын Петровца Станислав.
- По информации СМИ, суд может вынести окончательный приговор по этому делу до конца 2020 года.