В деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова появились новые детали. В частности, стало известно, что полицейские совершили более 10 выстрелов в сторону общественного места, где находился ребенок. Это преступление произошло 31 мая 2019 года в Переяслав-Хмельницком на Киевщине.

Новые подробности по делу об убийстве Кирилла Тлявова

Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Ее видеообращение пресс-служба офиса генпрокурора опубликовала в ютубе.

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Венедиктова сообщила, что следующее судебное заседание по этому делу назначено на 18 и 19 июня.

"В их ходе планируется исследовать протоколы следственных экспериментов. Прокуроры будут ходатайствовать о продлении срока содержания под стражей полицейскому и продолжении действия обязанностей, возложенных судом на других обвиняемых", – добавила генпрокурор.

Последние события в отношении подозреваемых

Она также напомнила, что двоих подозреваемых суд отпустил из-под стражи. Вышли на свободу из СИЗО бывший полицейский Владимир Петровец и гражданский Дмитрий Кривошей.

Что касается остальных фигурантов, то сейчас под стражей остается один подозреваемый. Речь идет о бывшем полицейском Иване Приходько. Еще один подозреваемый – сын Петровца – находится под личным обязательством.

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Смотрите видеообращение Венедиктовой по делу Кирилла Тлявова

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