Поступок настоящего офицера, – в МВД отреагировали на отставку Балана

В МВД отреагировали на отставку Балана с должности командующего Национальной гвардией. Тот пошел на такой шаг из-за стрельбы на "Южмаше" в Днепре.

Свою позицию Министр внутренних дел Денис Монастырский высказал в фейсбуке. Чиновник подчеркнул, что Балан поступил как настоящий офицер.

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Глава МВД поддерживает отставку Балана

Глава украинского МВД заверил, что поддержит рапорт Балана об отставке и направит его президенту Владимиру Зеленскому для принятия решения. Он подчеркнул, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.

Кто может возглавить Национальную гвардию

Монастырский поручил проанализировать условия, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.

Монастырский внес представление главе государства о назначении генерала-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. До этого он был заместителем Николая Балана.

Коротко о Юрии Лебеде

54-летний украинский военный генерал-лейтенант. Родом из города Сумы. Учился там в высшем артиллерийском командном училище. В 2004 году окончил Национальную академию обороны Украины.

Прошел путь от командира взвода до командира полка специального назначения "Тигр". В июне 2019 года он был назначен на должность заместителя командующего Нацгвардией.

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