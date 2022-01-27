Поступок настоящего офицера, – в МВД отреагировали на отставку Балана
Источник:фейсбук-страница Дениса Монастырского
В МВД отреагировали на отставку Балана с должности командующего Национальной гвардией. Тот пошел на такой шаг из-за стрельбы на "Южмаше" в Днепре.
Свою позицию Министр внутренних дел Денис Монастырский высказал в фейсбуке. Чиновник подчеркнул, что Балан поступил как настоящий офицер.
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Глава МВД поддерживает отставку Балана
Глава украинского МВД заверил, что поддержит рапорт Балана об отставке и направит его президенту Владимиру Зеленскому для принятия решения. Он подчеркнул, что все подразделения Национальной гвардии продолжают выполнять свои задачи в штатном режиме.Обратите внимание! Монастырский поручил проанализировать условия, в которых несут службу все призывники срочной службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе.
Кто может возглавить Национальную гвардию
Монастырский внес представление главе государства о назначении генерала-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией. До этого он был заместителем Николая Балана.
Коротко о Юрии Лебеде
- 54-летний украинский военный генерал-лейтенант. Родом из города Сумы. Учился там в высшем артиллерийском командном училище. В 2004 году окончил Национальную академию обороны Украины.
- Прошел путь от командира взвода до командира полка специального назначения "Тигр". В июне 2019 года он был назначен на должность заместителя командующего Нацгвардией.
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