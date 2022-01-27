Первые подробности о парне рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко. По его словам, Рябчук был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области.

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Известно, что в обязанности Артема Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Геращенко отметил, что стрелок вырос без отца. Повлияло ли это на его действия и какими были мотивы Рябчука – должно выяснить следствие.

Прежде всего будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему предоставили право доступа к боевому оружию,

– сказал заместитель главы МВД.

В любом случае, добавил Геращенко, за массовое убийство он понесет самое жестокое наказание.

"Сейчас самое важное, это как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука, пока он не успел совершить новые преступления. Именно над этим сейчас и работают правоохранительные органы", – подытожил Геращенко.

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Все, что известно о трагедии на "Южмаше"

Примерно в 3:40 утра, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошла трагедия. Там вооруженный нацгвардеец расстрелял своих собратьев.

По неустановленным причинам во время выдачи оружия он открыл огонь. Из автомата Калашникова нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих НГУ и скрылся с места трагедии.

В результате четверо военнослужащих и одна гражданская женщина погибли на месте, еще 5 человек получили ранения. Стрелок с автоматическим оружием скрылся с места преступления. В Днепре ввели план "Сирена".

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Полный текст публикации Антона Геращенко:

В обязанности Артема Рябчука, который расстрелял своих сослуживцев, входила охрана территории завода "Южмаш". Он был призывником срочной службы из города Измаила Одесской области. Вырос без отца.

Прежде всего перед следствием будет стоять вопрос – что послужило мотивом в том, чтобы совершить столь ужасное преступление?

Прежде всего будет изучаться вопрос, не подвергался ли военнослужащий психологическому давлению в коллективе. А также то, как он проходил медицинскую комиссию, по выводам которой ему предоставили право доступа к боевому оружию. В любом случае за массовое убийство он понесет самое жестокое наказание.

Сейчас самое важное, это как можно быстрее найти и задержать Артема Рябчука, пока он не успел совершить новые преступления. Именно на это сейчас соориентированы правоохранительные органы.