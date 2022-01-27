Перші подробиці про хлопця розповів заступник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, Рябчук був призовником термінової служби із міста Ізмаїла Одеської області.

Важливо У Дніпрі нацгвардієць розстріляв варту й втік: п'ятеро загиблих, ще п'ятеро – поранені

Відомо, що в обов'язки Артема Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Геращенко зазначив, що стрілок виріс без батька. Чи вплинуло це на його дії та якими були мотиви Рябчука – має з'ясувати слідство.

Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію з висновків якої йому надали право доступу до бойової зброї,

– сказав заступник очільника МВС.

У будь-якому разі, додав Геращенко, за масове вбивство він нестиме найжорстокіше покарання.

"Зараз найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артема Рябчука, поки він не встиг вчинити нових злочинів. Саме над цим зараз і працюють правоохоронні органи", – підсумував Геращенко.

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Все, що відомо про трагедію на "Південмаші"

Приблизно о 3:40 ранку, 27 січня, на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі сталася трагедія. Там озброєний нацгвардієць розстріляв своїх побратимів.

З невстановлених причин під час видачі зброї він відкрив вогонь. З автомата Калашникова нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ та втік з місця трагедії.

У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще 5 осіб отримали поранення. Стрілець з автоматичною зброєю втік з місця злочину. У Дніпрі ввели план "Сирена".

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Повний текст публікації Антона Геращенка:

В обов'язки Артема Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником термінової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

Насамперед перед слідством стоятиме питання - що послужило мотивом у тому, щоб скоїти настільки жахливий злочин?

Насамперед вивчатиметься питання, чи не піддавався військовослужбовець психологічному тиску в колективі. А також те, як він проходив медичну комісію з висновків якої йому надали право доступу до бойової зброї. У будь-якому разі за масове вбивство він нестиме найжорстокіше покарання.

Зараз найважливіше, це якнайшвидше знайти і затримати Артема Рябчука, поки він не встиг вчинити нових злочинів. Саме на це зараз співорієнтовані правоохоронні органи.