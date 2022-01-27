Солдат строкової служби перебував у складі варти з охорони Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова" ("Південмаш"). Під час видачі зброї хлопець відкрив вогонь.

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З автомата Калашникова нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ та втік з місця трагедії.

У результаті цього п'ятеро осіб загинули, а ще п'ятеро – отримали поранення,

– розповіли у МВС України.



Артемій Рябчук / Фото Нацгвардії України

У Дніпрі ввели поліцейську операцію "Сирена". Особовий склад підрозділів Національної поліції та Нацгвардії підняли по тривозі. Мотиви злочину – наразі невідомі.

Серед загиблих – співробітниця Південмаш

За даними ексзаступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, серед загиблих є співробітниця заводу "Південмаш".

Також у списку жертв – військова Нацгвардії.

Трагедія на "Південмаш" / "Дом", "Днепр оперативный"

Що відомо про Рябчука

Рябчук народився у 2001 році у місті Ізмаїл на Одещині.

У Нацгвардії служив з осені 2021 року.

Спікер Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що жодних відхилень у Рябчука не фіксували. Він також не входив до групи військовослужбовців, за якою спостерігали психологи.

Допис МВС України:

Повідомлення МВС України щодо загибелі військовослужбовців Національної гвардії у м. Дніпро

27 січня о 03 годині 40 хвилин на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження під час видачі зброї з невстановлених причин, пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п'ятеро осіб загинули, а ще п'ятеро отримали поранення.

На жаль, під час надання медичної допомоги померла військовослужбовець НГУ, яка також отримала вогнепальні поранення.

У місті введено поліцейську операцію "Сирена". По тривозі піднятий особовий склад підрозділів Національної поліції та Національної Гвардії. Мотиви скоєного злочину поки не відомі.

На місце події терміново виїхав командуючий Національної Гвардії генерал полковник Микола Балан.