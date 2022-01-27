Солдат срочной службы находился в составе караула по охране государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова" (ЮЖМАШ).
Заметьте Из-за конфликта в ночном клубе: уроженец Донецка расстрелял мужчину из автомата на Киевщине
Из автомата Калашникова нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих НГУ и скрылся с места трагедии.
В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро – получили ранения,
– рассказали в МВД Украины.
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