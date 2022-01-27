Известно, что все погибшие – это люди молодого возраста. Некоторые из них являются почти ровесником самого стрелка.

К теме В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и сбежал: пятеро погибших, еще пятеро – ранены

Поименный список

Буганов Александр Александрович – родился 15 августа 1987 года, служил в воинской части 3021 НГУ. Старший лейтенант, начальник караула.

– родился 15 августа 1987 года, служил в воинской части 3021 НГУ. Старший лейтенант, начальник караула. Левковский Артем Владимирович – родился 16 декабря 2000 года, служил в воинской части 3021 НГУ. Старший солдат, помощник начальника караула. Был родом из города Олешков на Херсонщине.

– родился 16 декабря 2000 года, служил в воинской части 3021 НГУ. Старший солдат, помощник начальника караула. Был родом из города Олешков на Херсонщине. Драган Александр Александрович – родился 16 ноября 1997 года, служил в воинской части 3021 НГУ. Младший сержант. Жил в городе Днепр.

– родился 16 ноября 1997 года, служил в воинской части 3021 НГУ. Младший сержант. Жил в городе Днепр. Черник Леонид Леонидович – родился в 2002 году, служил в воинской части 3021 НГУ. Старший солдат. Был родом из Херсонской области.

– родился в 2002 году, служил в воинской части 3021 НГУ. Старший солдат. Был родом из Херсонской области. Лебединец Вера Сергеевна – родилась 1 июля 1986 года.

Важно! Пока никакие официальные списки погибших не публиковались.

Что известно о трагедии

Расстрел произошел в 4:30 на территории завода "Южмаш". Во время выдачи оружия срочник Артемий Рябчук открыл огонь из автомата Калашникова по часовым. В результате 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.

После содеянного злоумышленник скрылся вместе с оружием и патронами. В городе ввели полицейскую спецоперацию "Сирена". На место трагедии прибыл командующий НГУ Николай Балан. Сейчас ГБР уже открыло уголовное производство.