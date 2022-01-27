Сергей Рыженко – генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова. В ночь на 27 января в 4:50 ему позвонили, чтобы сообщить о трагедии.

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По словам врача, сначала он подумал, "что в стране началось что-то страшное", ведь везут раненых. Когда Рыженко прибыл в приемное отделение, туда доставили уже 3 пострадавших во время стрельбы. По его словам, всем раненым – от 18 до 25 лет.

Рыженко рассказал о состоянии 4 из 5 раненых

У одного из ребят, Игоря , серьезное ранение живота, травма печень, а в брюшной полости было около 1 литра крови. После прохождения компьютерной томографии его сразу же повезли в операционную. Состояние юноши остается тяжелым, он находится в реанимации. Но, к счастью, уже пришел в себя.

, серьезное ранение живота, травма печень, а в брюшной полости было около 1 литра крови. После прохождения компьютерной томографии его сразу же повезли в операционную. Состояние юноши остается тяжелым, он находится в реанимации. Но, к счастью, уже пришел в себя. У 22-летнего Владислава диагностировали перелом левого бедра пуля остановилась у бедренной артерии. По словам Рыженко, еще бы несколько миллиметров – и спасти парня, скорее всего, не удалось бы. Ведь если пуля пробивает эту артерию, кровь выходит за считанные минуты. Владислав – также в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое, но ближе к среднему.

диагностировали перелом левого бедра пуля остановилась у бедренной артерии. По словам Рыженко, еще бы несколько миллиметров – и спасти парня, скорее всего, не удалось бы. Ведь если пуля пробивает эту артерию, кровь выходит за считанные минуты. Владислав – также в реанимации. Его состояние оценивают как тяжелое, но ближе к среднему. Еще у одного солдата – пулевое ранение в области ягодичной мышцы. "Проблем нет, потеря крови небольшая. Хирурги обработали рану. Он идет на поправку. Состояние – средней тяжести", – уточнил директор больницы.

В самом тяжелом состоянии – 22-летняя Жанна

22-летняя Жанна находится в критическом состоянии. Она не помнит, что случилось. Девушка получила ранение в живот, плечо и правое колено. По словам Рыженко, когда хирурги открыли живот, то увидели, что весь кишечник – разбит. Операцию закончили около 13:30.

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