Детали раскрыл глава МВД Украины Денис Монастырский. Он подчеркнул, что нацгвардеец будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом.

Заметьте В Днепре нацгвардеец расстрелял стражу и скрылся: пятеро погибших, еще пятеро – ранены

Министр выразил соболезнования родным погибших в результате расстрела. Монастырский подчеркнул, что по его приказу создадут специальную комиссию.

Создадут комиссию по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военного, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег,

– заявил глава МВД.

Кроме того, Монастырский будет изучать обстоятельства того, как Рябчук прошел военную медицинскую комиссию. Также будут исследовать психическое состояние нацгвардейца на момент выдачи допуска к оружию.

Монастырский заверил, что выводы, в частности, кадровые, сделают.

Трагедия на "Южмаше": главное

В ночь на 27 января нацгвардеец Артем Рябчук во время выдачи оружия открыл огонь по людям. Трагедия произошла на территории "Южмаша".

Погибли 4 военных и 1 гражданский. Впоследствии стрелок скрылся с места трагедии.

В Днепре ввели план "Сирена". Через несколько часов Рябчука задержали.

Из-за трагедии ГБР открыло уголовное дело.

Сообщение Монастырского:

Во первых, приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибших от действий военнослужащего НГУ Артема Рябчука.

В настоящее время погибшими являются 5 человек, в том числе женщина и еще 5 человек являются ранеными. За их жизнь борются врачи.

Во вторых, только что Артем Рябчук был задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области.

Он будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную Законом.

Спасибо всем сотрудникам полиции, кто честно выполнил свою работу.

По моему приказу будет создана комиссия по изучению обстоятельств, которые могли привести к таким действиям 21-летнего военнослужащего, которого призвали для того, чтобы научить как защищать страну и заботиться о безопасности, а не для того, чтобы он расстреливал своих коллег.

Также будут изучаться обстоятельства прохождения Артемом Рябчуком военной медицинской комиссии, его психическое состояние на момент выдачи допуска к оружию.

После изучения условий и обстоятельств, приведших к трагедии, будут сделаны выводы. В том числе кадровые.

Уверен, что нам надо провести детальный анализ того, как в стране построена срочная военная служба, каковы ее преимущества и недостатки и что нужно кардинально менять.